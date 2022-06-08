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他問傳訊息必加「2英文字母」都幾歲了？網笑翻：9成都是老人

▲▼滑手機,安卓,貼圖,傳訊息,LINE。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲不少人傳訊息喜歡加表情符號。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

文字沒有溫度，因此不少人傳訊息的時候，習慣在後面加顏文字或表情符號來表達自己的情緒。不過有網友好奇，傳訊息後面都會加「XD」的人，年紀是不是都比較大了。文章一出隨即掀起討論，有人笑說「都是LKK（老扣扣）了」，但也有人認為「國高中生還是會用耶」。

原PO在「PTT」八卦版發文表示，有些人傳訊息的時候，都喜歡在後面加「XD」或是「XDDD」來表達自己當下的狀態，好奇想問「現在這年頭，講話後面要加『XD』的人都幾歲了？」

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▲▼0。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO發文掀起眾人討論。（圖／翻攝自PTT）

不少人看到後紛紛笑說，「這是最ㄅㄧㄤˋ的用語好嗎XDDDD」、「當然是有酸臭味的老人呀XDDDD」、「IG和YT或Twitch會打XD，九成都是老人」、「我很喜歡打，習慣了」、「七年級以上，八年級以後都用笑死」、「都快中風的老人吧」、「一群LKK，囧」、「拜託XD，這是最ㄅㄧㄤ、最HITO的用法好嗎？你才LKK哩」、「快四十的阿姨，給你參考XD」、「完蛋，已經到這種程度了嗎」。

但也有人說，「現在高中生還是會用啦」、「我認識一個大學生跟一個剛出社會23歲的妹子都會用XD」、「我23欸，朋友也會喔，男女都會」、「24歲超愛用XD」、「國高中生還是會用欸」。

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