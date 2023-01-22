「蒜頭vs九層塔」鹹酥雞一哥是誰？風向秒倒：沒它不叫鹹酥雞

▲鹹酥雞是台人心目中神級小吃。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

鹹酥雞香脆美味，連台人都難以招架誘惑，咬下一口雞肉，再配上店家起鍋前會放的配料，像是九層塔或蒜頭，香氣在口中噴發。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他吃鹹酥雞都是配蒜頭，「吃肉不吃蒜，香味少一半」，不禁問卦「慟！蒜頭與九層塔誰才是鹹酥雞一哥？」引發熱議。

這位網友文中表示，他常光顧的鹹酥雞攤，老闆總是很大方地給蒜頭，超對他的胃口，而且比起九層塔，原PO認為吃肉就是要蒜頭，「常言，吃肉不吃蒜、香味少一半，邊吃鹹酥雞邊配快樂肥宅水，根本人間仙境！」最後忍不住發起討論，「有沒有蒜頭與九層塔誰才是鹹酥雞界一哥的八卦？」

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▲鹹酥雞的美味，連台人都難以招架。（示意圖／記者蔡玟君攝）

看到貼文後，就有一大票網友反而怒吼，「九層塔派站出來」、「高站踏（九層塔的台語唸法）」、「當然是九層塔，蒜頭是香腸一哥」、「有九層塔味道才對」、「九層塔，一堆蒜頭臭死了」、「鹹酥雞沒有九層塔，就不能叫做鹹酥雞」、「九層塔啊！這還要比？」

也有人直呼，「蒜片+洋蔥屌打」、「小孩子才做選擇」、「都要啊！辛香料加在一起超好吃」、「九層塔生洋蔥蒜頭鮮辣椒都要，沒有九層塔就不是鹹酥雞了」、「蒜頭是配角，九層塔是配菜，你會單吃配菜但不會單吃配角」、「爭什麼爭，跟洋蔥三樣摻在一起」、「胡椒鹽表示：？」、「酸菜啦」、「蒜頭，九層塔吸油到爆炸，不敢吃。」