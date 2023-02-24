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大陸 大陸焦點 特派現場

譚仔創辦人媳婦遭分屍！頭顱藏冰櫃「殘肢被煮」　譚仔集團回應了

▲▼香港28歲名媛蔡天鳳。（圖／翻攝自ig）

▲譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳遭殺害，譚仔集團回應了。（圖／翻攝自ig）

記者趙蔡州／綜合報導

香港大埔龍尾村22日發生恐怖分屍案，28歲香港名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）21日失蹤，不料警方24日在龍尾村找到她的屍體，全身遭肢解分屍，頭顱被藏在冰櫃中。對此，譚仔集團表示，對此事件深表難過，但不便作任何評論。

綜合港媒報導，蔡天鳳早年與前夫結婚並育有2子女，離婚後與現任丈夫、譚仔米線「太子爺」於2016年12月結婚，她婚後仍繼續照顧前夫及其家人，不料前夫一家人得寸進尺，經常找她索討金錢花用，疑似因此種下禍根。譚仔集團24日表示，對此事件深表難過，但由於集團不涉及相關事件，故不便作任何評論。

▲▼香港28歲名媛蔡天鳳。（圖／翻攝自ig）

▲▼香港28歲名媛蔡天鳳。（圖／翻攝自ig）

▲▼金錢糾紛動殺機　名媛蔡天鳳大埔龍尾村遭碎屍　前夫3家屬被捕。（圖／翻攝自IG）

▲香港28歲名媛蔡天鳳遭殺害，前夫家3人涉嫌重大。（圖／翻攝自ig）

蔡天鳳21日被親友通報失蹤，警方22日公布其失蹤訊息，她失蹤前準備前往大埔科進路，接送與前夫所生的女兒放學，不料從此下落不明。由於事件疑點重重，香港警務處西九龍總區重案組接手案件後，認為蔡女遇害可能相當高，遂循「謀殺」方向展開調查。

警方24日下午根據監視器畫面，循線在大埔龍尾村一間房屋中發現蔡天鳳屍首，不過屍體已經殘破不堪，不但遭利刃肢解分屍，屍塊連同頭顱被藏於地下室的冰櫃中，且屍身疑似曾遭烹煮，屋內亦發現烹煮工具。警方調查後，認為蔡女前夫家中2男1女涉嫌重大，目前已將3人逮捕到案，詳細案情仍待釐清。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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