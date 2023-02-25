獨／高雄老字號名店網路開賣　老闆喊卡！留言「不要再騙」踢館

記者吳奕靖／高雄報導

網路詐騙要注意！高雄市一家知名冷氣工程公司因為名氣很大，遭到不明人士在臉書以他們公司名稱開粉專販售產品，讓這名知名冷氣公司的老闆氣到跳腳，直奔派出所提告，不過疑似是境外帳號，逼得老闆只好親自在詐騙臉書的留言底下，直接留言「不要再騙了」！

▲高雄一家知名空調冷氣公司遭到冒用販售產品，老闆到派出所提告 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市這家知名的冷氣工程公司為「力利空調冷氣」，老闆鄭旭君是高雄市電器公會的理事，在高雄已經有幾十年的好口碑，不過近期因為公司名稱太過「響亮」，現在卻成了詐騙集團的冒用對象，以「力利空調」的名稱成立粉專，並且在粉專販售冷氣相關產品，還好鄭旭君多年建立的好口碑跟人脈，讓朋友發現這件事之後，立刻通知鄭老闆。





▲高雄一家知名空調冷氣公司遭到冒用販售產品，老闆到派出所提告 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一家知名空調冷氣公司遭到冒用販售產品，老闆到派出所提告 。（圖／記者吳奕靖攝）

鄭老闆看到這個冒名的詐騙粉專超傻眼，於是先前往派出所報案，不過因為朋友看不慣裝成消費者下訂，從對方的回應當中來戳破詭計，鄭老闆的朋友也發現對方是以「簡體字」回應，所以不排除是大陸對岸的不肖人士來犯案，不過也因為是境外，所以要追究相關責任恐怕也有困難。

鄭老闆真的非常困擾，最後只好自己到這家冒用自家名號的詐騙粉專留言，只有消費者提問，他就留言提醒這是詐騙，要對求對方「麥擱騙」，結果這家詐騙粉專發現自己被識破了，現在已經改名為台中的另外一家知名公司的名稱繼續行騙。

鄭老闆也提醒民眾，網路購物時千萬要注意，除了要選擇可靠知名的網路購物商城之外，最好可以前往實體店面洽詢簽訂購買冷氣契約，才不會被成了詐騙集團眼中的大肥羊。