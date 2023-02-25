殺人無權繼承上億遺產「怎還碎屍蔡天鳳？」　律師揭兇手犯案心態

▲蔡天鳳遭人殺害分屍。（圖／翻攝自Instagram／xxabbyc）

記者朱祖儀／綜合報導

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害碎屍，前夫一家人涉有重嫌，目前外界懷疑兇手犯案動機是為了她個人的上億財富。但就有網友好奇，蔡天鳳前夫和前公婆都沒有遺產繼承權，為何還要行兇？對此，網紅律師「巴毛」指出，加害者都以為自己可以瞞天過海，不禁感嘆「有的人天生就是沒有人性」。

針對蔡天鳳分屍案，警方目前認定前夫一家人涉有重嫌，且事件起因懷疑是為了得到她的遺產，但就有人好奇，「殺人還能領到遺產嗎？」對此，巴毛律師在臉書粉絲團表示，蔡天鳳和前夫已經離婚了，所以前夫和前公婆都是沒有遺產繼承權的，即使有繼承權，以台灣《民法》來看，如果故意致被繼承人於死的話，還是會喪失繼承權。

另外，也有網友好奇，既然拿不到遺產，為何還要殺人？巴毛回答，「殺人的人都不會預設自己被發現啊，每個作奸犯科的人都覺得自己可以瞞天過海不是嗎？」而且原本他們可能設想小孩能繼承遺產，才會發生悲劇。這一事件也讓她想到最近經手的案件，「有一個感想就是真的沒有人性本善這種事，有的人天生就是沒有人性...為了錢，甚至沒有多少錢，什麼事情都幹得出來」。

▲蔡天鳳被殺，前夫一家涉有重嫌。（圖／翻攝自蔡天鳳IG、臉書）

回顧整起事件，蔡天鳳21日失蹤，24日被尋獲時已被殺害碎屍，警方在兇案現場的冰櫃發現她的雙腿，其中大腿肉已經被削到見骨，小腿則比較完整，另外也發現2鍋混有人體組織的湯，2鍋湯幾乎全滿，裡面有大量碎肉，不過她的頭顱、身體以及雙手至今仍未尋獲。警方初步認定蔡天鳳前夫一家人涉有重嫌，連夜逮捕前夫的父母以及哥哥，並在25日中午攔截準備搭船潛逃的前夫。

有消息指出，整起事件主嫌是蔡天鳳的前公公，他2月租了一間房子，之後安排長子（前夫哥哥）開車去接蔡天鳳，接著將對方迷暈之後，載到租屋處殺害分屍煮湯，再將殘肢分批丟棄。據悉，蔡天鳳離婚後，仍相當照顧前夫一家人的生計，還買豪宅給對方，但去年底打算將還豪宅出售，雙方發生多次爭執，疑似在當時埋下殺機。