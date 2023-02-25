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名媛前公公疑為分屍主謀　曾任警長「涉性侵案」被重案組拘捕

▲蔡天鳳疑遭前夫一家殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

▲蔡天鳳疑遭前夫（右）一家殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港28歲名媛蔡天鳳慘遭殺害分屍，前夫一家涉有重嫌，警方懷疑前夫的爸爸就是案件主謀。同時，也有消息傳出，前夫的爸爸曾經擔任過警長，並在2005年任職期間涉入一場性侵案，還被重案組拘捕，最後離開了警界。

根據港媒報導，前夫的爸爸姓鄺，2004年在旺角警署擔任偵缉警長，調查一起刑事案件的過程中認識了一名女子，以調查為由多次與對方聯繫，並因為其警務人員的身份，很輕易就獲得了對方的信任。

2005年中秋節凌晨，警長以「迎月」為理由，前往女子的家中拜訪，並性侵了對方。

女子後來向社工透露此事，並在社工的陪同下報警，也前往了醫院驗傷。

考量到涉案者是警務人員，案件由重案組負責調查，並在當年的9月19日從旺角警署將正在上班的警長當場拘捕。

這起事件發生之後，警長也很快離開了警界。

▼蔡天鳳再婚之後，仍持續照顧前夫一家生計。（圖／翻攝臉書）

▲▼蔡天鳳再婚嫁譚仔太子爺，婚宴豪奢禮服掛滿金飾。（圖／翻攝自臉書／林盛斌）

蔡天鳳24日被警方發現遭殺害分屍，犯罪現場只找到雙腿，頭顱、身體及雙手都尚未尋獲，疑似已被丟棄。警方認為，前夫一家涉有重嫌，且曾擔任警長的前夫父親疑似為主謀。

警方當晚就逮捕了前夫的父母以及哥哥，前夫則是在25日下午在東涌碼頭被捕，疑似想搭乘改裝走私船潛逃。

蔡天鳳的朋友透露，她雖與前夫離婚，但一直照顧對方一家的生計，還出資買下豪宅供前夫一家人居住，甚至將豪宅登記在前夫父親的名下，連再婚之後，都還雇用前夫的哥哥擔任私人司機。

不過，蔡天鳳去年基於投資的角度，打算將豪宅出售，引起了前夫父親的不滿，雙方發生了多次爭執，疑似因此埋下殺機。

▼蔡天鳳慘遭分屍，頭顱還未尋獲。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

▲蔡天鳳疑遭前夫一家殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

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