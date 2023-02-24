快訊／侯友宜等3人獲不起訴　恩恩爸回應了：我的奮戰才要開始

▲恩恩爸。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市男童「恩恩」2022年4月染疫病逝，恩恩爸質疑延遲送醫、救治SOP有誤，不斷向新北市府給個說明。新北地檢署接獲「熱心民眾」告發，於24日偵查終結，新北市長侯友宜、消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋等人因犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。對此，恩恩爸表示，「我還沒有提告任何刑事訴訟，我的奮戰才要開始」。

恩恩爸24日晚間發文澄清，他看到許多新聞標題寫「恩恩爸告侯友宜過失致死，檢方不起訴」，但這都是錯誤的，因為他目前的戰場只有國賠案件，「今天新北地檢簽結的不起訴案件是多案併ㄧ案並由同一位檢察官一起調查」。

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恩恩爸舉出熱心民眾及各自提告的內容：

1.張津唯大哥告發：陳潤秋/黃德清/李宇松瀆職罪

2.消防局李宇松告發：張津唯加重誹謗罪

3️.鄭新助大哥告發：陳潤秋/黃德清過失致死

4️.基隆熱心民眾告發：侯友宜一般過失致死罪

5️.民眾黨議員陳世軒告發：卓冠廷議員教唆洩密罪

6️.消防局告發：現職消防員張XX瀆職罪（錄音檔吹哨者）

恩恩爸表示，他主動提起的告訴只有民事國賠案件，目前該案仍在審理中，他沒有以自己的名義提出任何刑事告訴，「因為從頭到尾，依據政府資訊公開法和新北市府要求的相關資料，新北市府完全不與理會，並蠻橫的推託拒絕了！在手上沒有相關的事證之下，我完全無法提起刑事訴訟！如果直接提出，簡直是肉包子打狗，有去無回」，「再次說明，我還沒有提告任何刑事訴訟，我的奮戰才要開始，謝謝大家關心和支持」。