　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「恩恩案」侯友宜4官員被控瀆職過失致死　不起訴理由曝光

▲▼ 恩恩爸告侯友宜等3人涉過失致死，獲不起訴。（圖／資料照）

▲恩恩爸(左)告新北市長侯友宜(右)等4官員涉過失致死與瀆職，均獲不起訴。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

去年(2022年)引發社會關注的新北市2歲男童「恩恩」確診新冠肺炎因重症去世案，恩恩爸屢次指責新北市府消防局、衛生局協調失當、延誤送醫，並告發新北市長侯友宜等官員涉犯過失致死、瀆職等罪嫌，新北地檢署24日偵結，將侯友宜等4名官員均不起訴處分，自首洩密的張姓消防隊員獲緩起訴。

不起訴處分理由指出，本件恩恩送醫過程，基於分層負責，實際處理者均為第一線值勤人員，侯友宜等官員並沒介入，而消防局2021年6月3日便簽、指揮中心各類案件標準作業程序、COVID-19疑似或確診病人處理流程圖，是由時任消防局救災救護指揮中心主任李宇松決行，無事證可佐證是侯友宜、時任消防局長黃德清及時任社會局長陳潤秋事先參與規劃或設計送醫流程。

檢方認為，本案相關政策或行政法令之制訂、送醫流程之規劃、相關人力或物力之配置，縱有不夠周延或全面之處，亦應屬有無行政或政治責任之問題，仍不宜率以刑責相繩，且本件如能提早送醫或中和衛生所人員有接聽電話，是否即能避免發生恩恩死亡結果，也缺乏事證，無法認定前開制度之設計、或送醫遲誤與死亡之間有刑法上相當因果關係，難以認定侯友宜、黃德清及陳潤秋應負過失致死刑責。

至於黃德清、陳潤秋和李宇松另被指涉公務員廢弛職務罪嫌，檢方指出，除須有公務員廢弛的事實及發生災害的結果外，所謂「災害」是指災變發生，使多數公眾的生命、財產、身體遭受損害，若僅使少數人遭受損害，則不能稱為「災害」。本件並無證據足認有使多數公眾的生命、財產、身體遭受損害，顯與法條構成要件不符，告發意旨尚有誤會。

恩恩案發生於去年(2022年)4月14日，恩恩爸前1天因確診留在新竹工作地點隔離，2歲的恩恩因發燒被媽媽帶到中和區住家附近醫院做完PCR檢測，回家等結果到當天下午5點多，恩恩高燒顫抖意識不清，媽媽緊急聯絡衛生所、衛生局與消防局119勤務中心，直到晚間7點多才等到救護車，送醫延至同月19日不治，是國內新冠肺炎首見兒童確診死亡案例。

恩恩爸認為新北市府消防局、衛生局協調失當，以致救護車拖了81分鐘才抵達、延誤送醫，恩恩爸並指事件被揭露後，官員涉嫌造假，加上當天消防局、衛生局、衛生所與醫院之間連繫對話錄音檔，被名嘴取得後公布，案情開始發酵，恩恩爸多次怒槓侯友宜要求查明真相，監察院去年底也糾正新北市府。

ET快訊
抽中賺2.7萬！　長榮航太這天公開申購
夾娃娃機內「放雞蛋」！　業績狂翻3倍
極限健身中心桃園2店宣布熄燈！　最後營業日曝
中職啦啦隊異動　3正妹離隊
這檔金融股「股利確定縮水」！　7成配發率沒了
快訊／高雄「聯昇發」漁船失聯　16船員生死不明
獨／張立昂消失2年！　緊急插管動手術
好市多「1夯物」快閃特價！　網嘆跌落神壇：一直降價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

極限健身中心桃園2店驚傳熄燈...4／1停業　備妥4千萬接受退費

北市公車司機與阿伯「對嗆1分鐘」　靠站下車當街開打！

國安會高官涉吸金30億　兒子「瑪莎拉蒂+愛快」2名車348萬賣出　

高雄「聯昇發」號漁船印度洋作業失聯　16船員情況不明

快訊／宜蘭台7甲線落石擊中轎車　女乘客額頭撕裂傷意識模糊

法界指黨產條例最大問題在於「推定不法」

前空姐提油燒「靈魂伴侶」！夫80%燙傷搶救45天亡　二審仍判15年

群組傳訊嗆「遇到就開槍」挨告！嘉市議員蘇澤峰：司機傳的

獨／長髮女站橋邊！警苦勸被當空氣　她突暴怒…下秒慘被勒頸上銬

「恩恩案」侯友宜4官員被控瀆職過失致死　不起訴理由曝光

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

極限健身中心桃園2店驚傳熄燈...4／1停業　備妥4千萬接受退費

北市公車司機與阿伯「對嗆1分鐘」　靠站下車當街開打！

國安會高官涉吸金30億　兒子「瑪莎拉蒂+愛快」2名車348萬賣出　

高雄「聯昇發」號漁船印度洋作業失聯　16船員情況不明

快訊／宜蘭台7甲線落石擊中轎車　女乘客額頭撕裂傷意識模糊

法界指黨產條例最大問題在於「推定不法」

前空姐提油燒「靈魂伴侶」！夫80%燙傷搶救45天亡　二審仍判15年

群組傳訊嗆「遇到就開槍」挨告！嘉市議員蘇澤峰：司機傳的

獨／長髮女站橋邊！警苦勸被當空氣　她突暴怒…下秒慘被勒頸上銬

「恩恩案」侯友宜4官員被控瀆職過失致死　不起訴理由曝光

央行3月升息？1份報告曝玄機　總裁楊金龍立場「偏鴿」

因應228連假提前掃墓車潮　桃警交通管制規劃出爐

盧廣仲春季巡迴門票「7秒被搶光」　突宣布「高雄巨蛋開唱」時間出爐

陳建仁立院初戰功課做滿滿　詢答表現四平八穩、朝野一片祥和之氣

員工半夜11點還沒走　孟耿如「一開監視器畫面」感動：非常不容易

桃乃木香奈「後台吃便當」開心PO照　台灣網友一見菜色皺眉：太寒酸了吧

金門小三通再放寬　3／1起金門籍居民「開放現場購票」

和心儀對象約會「怎麼開話題？」　專家教1技巧：不擔心說錯話

台中一天缺蛋72萬顆！盧秀燕籲中央落實監控民生物價

2月大女嬰和5歲兄同床睡　疑被壓住窒息慘死！媽起床悲見冰冷遺體

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

社會熱門新聞

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

洗腎男自拔管路！大出血亡　護理師沒注意到GG了

即／恩恩爸怒告「過失致死」　侯友宜獲不起訴

渡假村CEO嫖妓搞外遇！妻見「壯陽藥+保險套」崩潰

即／林口騎士擦撞停等公車…遭後方砂石車輾過慘死

丁特控遊戲橘子「不要臉」　求償2070萬

弱女慘遭電擊爆打性侵！5男女下場曝

陽明醫哥偷吃小三「神似AV女優」　判決出爐

女警脫口罩太美網友求加LINE　局長真給了

即／武陵賞櫻火燒車！9人座廂型車陷火海

陸軍上校當共諜　穿軍服宣誓下場曝

即／調解庭結束！小甜甜撤告傷害　宋晉賢曝離婚進度

隋棠遭控噪音擾鄰　調解不成將開庭審理

性侵殺害「新店少女」重案　狠男逞慾放血棄屍

更多熱門

相關新聞

即／恩恩爸怒告「過失致死」　侯友宜獲不起訴

即／恩恩爸怒告「過失致死」　侯友宜獲不起訴

新北市男童「恩恩」2022年4月染疫病逝，恩恩爸質疑延遲送醫、救治SOP有誤，向新北地檢署告發政府官員涉及過失致死，今(24)日新北地檢署偵查終結，新北市長侯友宜、消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋「犯罪嫌疑不足」，予以不起訴處分。

綠喊「盡快表態2024」　侯友宜：歡迎一起關心市政

綠喊「盡快表態2024」　侯友宜：歡迎一起關心市政

1200月票政見挨轟「聯手收割」　侯友宜：期待中央負責部分全額負擔

1200月票政見挨轟「聯手收割」　侯友宜：期待中央負責部分全額負擔

被指「籠中虎」等國民黨開門！　侯友宜：我不是動物

被指「籠中虎」等國民黨開門！　侯友宜：我不是動物

新北綠黨團幹部交接！瞄準侯友宜　她嗆：執意選總統必定腥風血雨

新北綠黨團幹部交接！瞄準侯友宜　她嗆：執意選總統必定腥風血雨

關鍵字：

恩恩案新冠肺炎確診恩恩爸侯友宜過失致死

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

手刀搶票！長榮航空228連假丟震撼彈　多航線機票超狂「6千有找」

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」影片曝

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面