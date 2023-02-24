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好市多地毯超狂新用途！她喊「拿來踩很浪費」」　釣出一堆同好

▲▼ COSTCO,好市多 。（圖／記者張一中攝）

▲好市多提供許多優惠商品供會員選購。（圖／ET資料照）

實習記者林郁婷／綜合報導

好市多會員有時會發揮創意，賦予商品不同的功能！一位女網友分享，近日她在好市多買了一塊仿毛地毯，不過卻不是放在地上，而是放在床上當成另類床墊，原來是地毯的仿毛很有助眠效果，讓她直呼「拿來放在地上踩真的很浪費欸！」沒想到貼文意外釣出許多同好。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己買了一款超大的仿毛地墊，「但我是拿來放床上睡，非常舒服！從來沒有那麼舒服過！」原PO透露，本來是拿來抱著睡，意外發現很有助眠效果（對我來說）。」她也笑說，雖然這個行為看似很奇葩，但因為真的太舒服了，反而覺得「拿來放在地上踩真的很浪費欸！」

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▲▼ 。（圖／）

▲原PO笑說，這塊地毯「拿來放在地上踩真的很浪費」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

文章一出，有不少同好分享經驗，「原來買毛茸茸地毯放床上睡覺這件事情我一點都不孤單，毛茸茸的放在床上超好睡」、「我以為只有我很奇怪，很喜歡毛絨絨的，原來有這麼多的同好我好欣慰哈哈」、「我買來也覺得太舒服掛在椅子上，沒放地板」、「之前有買，超好躺！但後來一直掉毛，受不了」。原PO則回覆，「我買小張的沒有掉毛耶！用很久都沒掉毛，也有拿去洗衣機裡洗，我是用柔洗行程！」

也有人建議，「我覺得妳不如買個法蘭絨床單，整個床毛茸茸的很舒服又保暖」，但原PO表示，「我原本就是，但靜電很誇張，所以我只好在上面又舖一般的床單，一樣保暖，只是沒有毛毛…」。

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