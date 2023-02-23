雙北1280退場！北市提1200月票2隱憂　中央僅3年補助「民眾恐兩頭空」

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

交通部23日在行政院會報告「行政院促進公共運輸使用方案」，預計3年挹注221億預算，北北基桃推動1200月票，30天內無限次搭乘公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車。1200月票上路後，雙北1280月票退場不可避免，但中央預算來源僅3年壽命，使北市喊話中央應先未雨綢繆，提早立法穩定財源。

依照交通部規劃「促進公共運輸方案」內容，三大都會生活圈（北北基桃、中彰投苗、南高屏）因生活環境條件緊密連結，此類生活圈將規劃通勤月票優惠措施，並建議可提供民眾通勤月票優惠，如北北基桃推動1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

▲捷運示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

但前台北市長柯文哲任內推動1280月票，30天內無限次搭乘台北市、新北市的公車、捷運，以及YouBike站點借車前30分鐘免費優惠；而北市推動1280月票時，中央並未補助任何一塊錢，由台北市、新北市共同負擔10億4000萬元，其中北市補貼5.6億元約佔60％、新北市3.8億元約佔40％，台北市財源從停管基金來補助。

倘若中央推行1200月票，雙北1280月票勢必退場整併，台北市交通局長謝銘鴻接受《ETtoday東森新媒體》電訪時表示，原有1280月票的後續處理辦法，因為牽涉到民眾權益問題，仍待雙北進一步研議。

然而中央221億特別預算僅3年壽命，若雙北取消1280月票卻僅換來3年的1200月票，第4年無月票使用，恐造成民眾強烈反彈。謝銘鴻指出，北北基桃4市日前已建議，中央應該要未雨綢繆，若能提早立法使財源永續，業者也會更願意投入，倘若未來沒有財源，恐使地方政府措手不及。

除了3年壽命問題外，謝銘鴻認為，1200月票加入了搭乘國道客運選項，但各縣市普遍存在欠缺客運駕駛問題，如果沒有司機，客運班次也難提升，使民眾享有低廉票價卻享受不到班次，政府美意將大打折扣，感受不到服務，呼籲中央未雨綢繆，盡快將國道客運司機補足。

▲北北基桃1200月票納入國道客運，圖為客運示意圖。（圖／業者提供）

另外，面對1200月票即將上路，北市可能遇到的問題點。謝銘鴻說，驗票機得進行新功能設定，且過去只有估算中央配合款、地方配合款數字，未來如何在各種運具上做清分，仍待北北基桃4縣市協調；而新加入的台鐵則由交通部負責處理，只是國道客運加入後，與基隆、桃園拆分計算方式，仍要重新做規劃。

謝銘鴻提及，國道客運納入1200月票，預期增加基隆往來雙北市的市場，北市原本在1280月票上負擔5.6億元，儘管中央補貼直轄市50％且公路客運由中央負擔90%，但仍得計算成本是否連帶提升。

不過，謝銘鴻也強調，中央地方一起合作，讓私人運具減少使用，目標市場如何讓開車人減少開車，降低碳排，是政府共同責任。