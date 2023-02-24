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1200月票差額！北北基桃籲全額補貼　王國材喊話中央地方齊合作

▲▼交通部長王國材展示7月上路通勤月票實體卡樣式。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材展示7月上路通勤月票實體卡樣式。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院拍板疫後特別條例預算，交通部將補助200億元推通勤月票，包括北北基桃1200元月票，以及南高屏城際通勤月票999元、台南都市內通勤月票299元、高雄都市內通勤月票399元，其中台鐵、國道客運票差由中央補助9成，不過北北基桃則聯手呼籲中央全額補助，交通部長王國材今回應，喊話中央地方一起合作。

根據交通部規劃「促進公共運輸方案」容，(北北基桃、中彰投苗、南高屏等三大都會生活圈，將規劃通勤月票優惠措施，其中北北基桃推動1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

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中彰投苗及南高屏生活圈研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票；在其他縣市部分，則可依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。

其中票差補貼部分，屬地方運具包括捷運、市區公車、公共自行車等，中央補助直轄市5成，非直轄市補助7成5，台鐵和客運票差由中央負擔9成；相關票證系統修改費用，地方運具按照票差比例處理，台鐵和公路客運、國道客運由中央完全負擔。

不過台北、新北、基隆和桃園市則呼籲國道客運和台鐵等票差應由中央全額補助。對此，交通部長王國材今(2/24)表示，因特別預算有限，交通部已盡力爭取台鐵與國道客運補助地方90%。期盼中央、地方一起合作，把公共運輸使用率提高，也減輕民眾負擔。

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