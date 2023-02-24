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桃市府續推「班班吃石斑」專案　全市21萬師生享用國產石斑魚

▲桃園市政府農業局今天指出，為配合行政院「班班吃石斑專案」，盤點全市公立國中小學師生下學期將繼續享用國產石斑魚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府農業局今天指出，為配合行政院「班班吃石斑專案」，盤點全市公立國中小學資源，下學期將繼續享用國產石斑魚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府農業局為配合行政院推行「班班吃石斑專案」展延執行期限至本學年第2學期，農業局長陳冠義今天表示，市府將再次啟動此專案，盤點全市各公立國中小學資源，協調石斑魚供貨廠商量能，同時結合團膳業者烹調巧思，讓全市246所公立國中小學，共約21萬餘師生，都能持續享用國產石斑魚美食。

▲桃園市政府農業局今年度下學期延續行政院「班班吃石斑專案」，引進國產石斑魚都通過檢驗合格認證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府農業局今年度下學期延續行政院「班班吃石斑專案」，引進國產石斑魚都通過檢驗合格認證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳冠義指出，供應學生營養午餐的石斑魚是透過漁業署「冷凍加工石斑魚共同供應契約」下訂採購，貨源皆為三章一Q認證通過的龍膽石斑或龍虎斑，魚池出貨前皆需出具14天前動物用藥檢驗合格報告，原料運送至加工廠去刺修邊，同時加強品管確保品質，再由專人觸摸檢查魚刺是否完成清除，加工廠出貨前會再次進行動物用藥檢驗報告。此外，行政院食品安全辦公室、行政院農委會、教育部與桃園市政府亦會組成抽驗小組在原料、加工、出貨時及收貨地點抽查機核，完整為石斑魚食安品質把關。

陳冠義統計，經過計算桃市學童吃一次石斑魚所需量能為16公噸，為確保石斑魚廠商到貨量，已洽詢廠商每週需供應5公噸。此外本專案自2月13日第二學期開學日起，由學校辦理下訂作業，並分區分週陸續到貨。本週規劃在桃園區、復興區、中壢區、觀音區、八德區學校開始到貨，後續則在4月底前陸續供應，讓全市公立國中小學師生都能吃到國產優質美味的石斑魚。

▲桃園市政府農業局配合行政院「班班吃石斑專案」，桃園國小學生對美味的石斑魚料理開心不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園國小學生對美味的石斑魚料理開心不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

農業局強調，本專案推行至今，各式石斑魚午餐料理廣獲師生好評，桃園區桃園國小還特別製作影片，紀錄學童看到港式清蒸石斑魚美味料理，那種期待興奮表情，食用後滿足的表情等片段。此外，復興區長興國小，結合酥炸料理技術，最後撒上胡椒粉調味與青蔥末去除腥味，料理好看又好吃，學生都開心地吃光每份石斑魚料理，讓偏遠山區學童也能品嘗石斑魚美味。本專案供應學生食用，除享用石斑魚料理外，亦可增進食用魚教育的認識，進而推廣全民食用魚食風氣，以行動力支持國產魚貨。

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