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年產1.6萬公噸卻無法供應「班班吃石斑」　農委會：很多已外銷出去了

▲漁業署擴大石斑魚加工產能，希望盡快讓石斑魚恢復正常供貨。（圖／漁業署提供）

▲今年石斑魚產量達1.6萬公噸，仍無法供應「班班吃石斑」所需的463公噸。（圖／漁業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

由農委會與教育部推動的「班班吃石斑」計畫，從10月開始供餐，才剛上路1個月就因加工量能不足，導致政策跳票，針對外界質疑，石斑魚今年產量達1.6萬公噸，學校午餐只需463公噸，為何還會供貨吃緊？農委會副主委陳添壽今（6日）回應，因為已經有一部份外銷出去了，強調希望所有好食材都進到營養午餐。

陳添壽今天出席「第2屆農業推廣金推獎」頒獎典禮，面對媒體詢問「班班吃石斑」最新進度，陳添壽表示，今年六月中國大陸片面禁止我國石斑魚輸入，雖然今年石斑魚產量達1.6萬公噸，但很多在上半年就外銷出去了，只要不急於一時，一定會讓每個學校都吃到石斑魚，農委會也會盡最大努力，讓還沒吃到的9個縣市在這年底前至少都吃過一次。

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陳添壽說，就農委會立場，會努力把農漁產品透過很多行銷管道推銷出去，並兼顧生產者和消費者權益，市場機制與供貨價格也是考量重點，也不樂見所有優質的產品都外銷出去，希望下學期有更多好食材進到學校營養午餐，石斑魚能吃4次就吃4次，不然也有其他很多漁產品或好食材可選擇。

為搶救石斑魚產銷，政府砸6億元經費，由農委會與教育部合作啟動「班班吃石斑」計畫，原規劃讓學生在這學期的營養午餐可吃到4次石斑魚，每月吃1次；但從10月21日起供餐，才上路一個月，就因為石斑魚供貨與調度問題，變成「班班缺石斑」，目前仍有9個縣市、1500多所學校、50多萬名學生，連一次石斑魚都還沒吃到，農委會上周召開記者會坦言產能不足，將以「班班好食材」替代石斑魚。

根據農委會農業貿易統計資料顯示，今年1到10月石斑魚外銷為4819公噸，其中1到6月外銷量為3294公噸，佔今年整體產量1.6萬公噸的比例並不高。

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