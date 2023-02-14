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缺蛋改吃魚！「班班吃石斑」恢復供餐　農委會：會讓學生吃滿4次

▲漁業署擴大石斑魚加工產能，希望盡快讓石斑魚恢復正常供貨。（圖／漁業署提供）

▲「班班吃石斑」恢復供餐，農委會漁業署強調會努力讓學生吃滿4次。（圖／漁業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

為搶救國內石斑魚產銷，農委會和教育部去年推動「班班吃石斑」政策，原訂上學期每班可以吃到4次石斑魚，但因魚貨與加工量能不足，上路一個月就喊卡。農委會漁業署今（14日）表示，經與供貨養殖場與加工廠調節後，石斑魚已恢復供貨，已通知各縣市下單採購，學生這學期可以吃滿4次石斑魚。

「班班吃石斑」從去年10月開始供餐，但才上路一周，就因為石斑魚產量與加工量能不足喊卡，農委會主委陳吉仲先前受訪指出，要等石斑魚長大，魚體大比較好加工處理，甚至後來打算以「班班好食材」取代石斑魚，讓學生改吃其他國產農漁畜產品。

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農委會漁業署指出，「班班吃石斑」所需石斑魚成品，估計總供應量約584公噸，截至上學期已供應約330噸，各縣市食用次數約2至3次。近日調查各供應商石斑魚庫存量，總計127.6噸，已陸續接洽各地方政府下單採購中，並請各供應商持續備貨，積極盤點及媒合產地可供貨養殖場及協力加工廠，全面擴大石斑魚加工量能，預計從現在到5月底，均可順暢供應。

據了解，由農委會與教育部共同執行的「班班吃石斑」政策，當初計畫名稱為「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案計畫」，由行政院編列6億元經費專款專用，改以其他食材替代，恐有適用問題。後來農委會與供貨業者協調，連高價的龍膽石斑也拿來加工，務必讓各縣市學生都吃滿4次。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信證實，日前已接獲石斑魚下單通知，目前包括台北市、新北市、台南市、高雄市、基隆市等縣市，多數學校都已經吃到3次石斑魚，預計3月底前就會吃完4次。

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