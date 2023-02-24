光想就頭皮發麻！高虹安挑戰香菜紅豆餅：吃到人生百態

▲今天是國際討厭香菜日，高虹安挑戰竹市超夯「香菜紅豆餅」，推廣在地美食。 （圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

今日2月24日是「國際討厭香菜日」，新竹市長高虹安昨日特別前往東南街紅豆餅專賣店「小鵲sing紅豆餅—東南起家店」，挑戰讓新竹人熱議的「花生米血佐香菜」紅豆餅，並在臉書分享口感與心情，她直呼：「光想就頭皮發麻！」

切塊米血糕擠入花生卡士達醬，通通包進紅豆餅殼中，最後撒上這一把靈魂香菜，讓群眾紛紛發出尖叫，香菜這種極端香料喜惡兩極，愛的人像珍饈，厭惡的則聞味色變。

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▲▼紅豆餅專賣店「小鵲sing紅豆餅—東南起家店」，挑戰將香菜加入紅豆餅內。

「躲都躲不掉！」香菜厭惡派、高虹安市長笑著說，餡料裡頭扎實的包著香菜，硬著頭皮咬下，先感受到花生卡士達的特別，再迎接到香菜不可忽視的存在，最後Q彈的主角米血，口味相當複雜，卻很特別。

高虹安說，乍聽「花生香菜米血」直覺認為應該是鹹的口味，沒想到實際上吃起來卻帶著甜味，「一個紅豆餅彷彿吃到人生百態。」

她說，先前在選舉期間，就曾提到要打破新竹「美食沙漠」的名號，新竹其實有很多美食、百年傳統老店，也有充滿創意小店，這家「小鵲sing 紅豆餅」（東南街118號）就是新竹人下午茶的口袋愛店，買完車輪餅再去對面「玉蘭豆沙鮮乳」帶上一杯綠豆沙牛奶，一口紅豆餅、一口綠豆沙，就是上班族的小確幸。

▲▼「小鵲sing紅豆餅—東南起家店」是新竹人的紅豆餅名店。