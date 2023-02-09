迎白沙屯媽！黑狗兄送抬轎襪　肉圓生+香菜咖啡萬份餐點免費 　

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖將於12日起轎，展開9天8夜的遶境進香活動，今年OH9黑狗兄免費贈送轎班人員寫著「勇」字的足弓機能襪，北斗肉圓生與偑巷(香菜)咖啡、來自大甲的臭豆腐，每天在神轎前方路上提供超過萬份餐點，還有5萬片媽祖醫用口罩等等，要讓香燈腳跟著遶境同時，也能感受到彰化滿滿的人情味。

▲OH9黑狗兄李東林(左)及偑巷咖啡業者莊浚勝(右)等6業者，迎白沙屯媽祖數萬份餐點免費提供。（圖／記者唐詠絮攝）

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「黑狗兄」業者李東林說，他去年遇到白沙屯轎班人員來門市買襪，並談起遶境時都會長水泡，因此在遶境前7天他立即與設計團隊研發，將所高爾夫球機能襪增加前掌「減壓」設計，再針對足弓處加緊包覆處理等，很快便製出150雙適合抬轎班專用的專用襪，使用過後大家讚譽有加。

今天記者現場直擊，果真有許多將陪著白沙屯媽祖遶境的香燈腳前往「黑狗兄」購買專用機能襪，有香燈腳說一口氣買了10雙，他私下透露說，去年穿著2雙襪子腳也是走到長水泡，聽說穿著這雙機能襪，「走路會像飛的」。

偑巷咖啡店長莊浚勝受到白沙屯媽祖的庇佑，在北斗鎮開發香菜咖啡，已經在全球獨領風騷，更成為電視美食節目造訪的首選之處，如今只要有時間都會回到苗栗拱天宮參拜，家中目前也有供奉白沙屯媽祖的分靈。

除了黑狗兄捐贈150雙減壓襪給轎班人員、頭旗人員穿，莊浚勝說，今年因為疫情的關係，陪同遶境的香燈點超過9萬人，也發動志工，只要鑾轎沿途經過，所有的餐食包括肉圓生的肉圓、米糕2800碗、偑巷咖啡的香菜、咖啡2800杯、香菜菠蘿麵包1000個、香菜口罩2000片、臭阿吉的臭豆腐無限量供應，五萬片上好生醫的口罩，同時預告媽祖將於12日、13日都會進入彰化，期盼在媽祖的庇佑下，全境平安。