香菜吃起來有「泥土味」？是你的第11對染色體有特殊基因

▲醫師指出，討厭香菜其實是第11對染色體中的特殊基因所導致。（圖／記者蔡玟君攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

香菜的評價一直都很兩極，有的人喜歡「加爆」，但某些人則完全不能接受，覺得有股像在吃肥皂水、泥土的味道。日前，有醫師透露，喜不喜歡香菜，是你的基因決定的，但吃香菜其實也能被訓練。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅於臉書粉專「外科陳榮堅醫師—不藏私的漸健美園地」發文解答，「為什麼某些人會討厭香菜？」指出，香菜和芹菜這類的菜含有「醛類」的成分，而全世界有20%的人，在第11對染色體上有個特殊基因，會讓他們對醛類的嗅覺非常敏感。

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而對於吃到香菜，就像吃到肥皂水、泥土的人來說，其實吃香菜是可以被訓練的，因為香菜不是藥品，不會像藥物過敏一樣，吃到會導致重大併發症，但仍有些人對於香菜非常抗拒且堅持不吃。

陳榮堅醫師舉例，自己有一位60歲、罹患大腸癌的病人，開完刀後恢復十分順利，一般飲食上吃得很順，也沒其他問題。但某天看到他整個餐盒完全沒有動，詢問是否是肚子脹，或哪裡不舒服後，結果竟是因為餐盒裡的配菜，有一格豆干裡面有香菜。

醫師提出「那不要吃那個菜就好了」，該患者表示，自己對於香菜非常抗拒，只要有香菜，就是整個餐盒都不要吃。