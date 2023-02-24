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旅澳女便秘嚴重「險裝人工肛門」　跨海求診影像一照...超嚇人

▲旅澳長髮女嚴重便秘險裝人工肛門，跨海求診「拉得出來」淚抱醫師。（圖／慈濟醫院提供）

▲旅澳長髮女(左)嚴重便秘險裝人工肛門，跨海求診台中慈濟才解決問題，術後淚抱主治醫師邱建銘。（圖／慈濟醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

一名旅居澳洲30多年的45歲江小姐有嚴重便秘問題，長期靠吃瀉藥解便，藥量越吃越多，後來還伴隨腸痙攣，甚至常腹痛暈倒送急診，在澳洲求醫無效，甚至面臨裝人工肛門的窘境，江女更因怕解不出便最後根本不敢吃東西，骨瘦如柴。最後不得不返台跨海求診，到院檢查發現，江女的腸道嚴重緊繃，最後決定透過手術方式，終於解決江女困擾。

▲旅澳長髮女嚴重便秘險裝人工肛門，跨海求診「拉得出來」淚抱醫師。（圖／慈濟醫院提供）

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▲從檢查影像發現，病患腸子緊繃，便秘並非無病呻吟。（圖／慈濟醫院提供）

台中慈濟醫院大腸直腸外科主任邱建銘表示，從檢查影像發現，病患腸子緊繃，且問診得知，病人易焦慮個性，據其先生描述，太太個性是「事情若沒照著計畫走，就會焦慮」邱建銘在詳細問診，也進一步了解其在澳洲生活與求診的坎坷後，才確認江女需要透過手術解決便秘問題。

邱建銘透露，他保留江女一小段升結腸，以腹腔鏡切除大部份大腸，再吻合升結腸與乙狀結腸，減少術後嚴重腹瀉或夜間滲便，也減緩嚴重便秘。江小姐甚至術後在病房含淚擁抱邱建銘，感謝他解除病苦。

邱建銘也強調，臨床真正需要切除大腸的便秘病人大約只有一成，病因大多與自律神經失調、情緒壓力有高度相關，最有效的解方是「別用大腦跟腸子打架」，別用過大的壓力讓腸子失去本身的協調性。

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