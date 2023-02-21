慈濟應土國強震中部聯合祈福募款　許淑華率先捐款籲送愛

▲慈濟草屯聯絡處發動志工走上街頭募集善款，馳援遭地震大難的土耳其。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

土耳其發生強震引發全球關注，慈濟基金會除第一時間動員投入救援工作，中部地區各單位也於19日上午舉行聯合祈福儀式，並發起上街頭募款活動，期待藉著眾人的祝福力量，祈禱傷亡與災情減少。

「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」活動於19日在南投、台中、苗栗共11個慈濟連絡處及台中市政府前廣場連線直播，南投縣長許淑華也出席與其他來賓3敲平安鐘，並與慈濟師兄師姐們一起合掌為土耳其祈福，縣府民政處長吳燕玲則在慈濟草屯連絡處響應活動；隨後由慈濟南投聯絡處出動近200名志工、分20組持20個募款箱，分別在南投休息站、家樂福、全聯等地，與台中市政府義賣同步進行募款，許淑華率先捐款，號召民眾齊助土耳其災民。

慈濟基金會指出，土耳其南部於2月6日發生2起強震，規模分別為芮氏規模7.8及7.4，受災範圍擴及10省，迄今已造成4萬人死亡，慈濟立即啟動國際人道援助機制：除結合國際NGO合作夥伴進行相關救災工作，更同時準備物資，志工在土耳其採買物資送到災區，提供災民可於大型連鎖通路購物的「物資卡」。

另在台灣，慈濟則捐贈約25噸「加厚型環保毛毯」給駐台北土耳其貿易辦事處，現已空運送達土耳其；駐台北土耳其貿易辦事處也發起捐贈物資到土耳其，慈濟協助提供場地、人力進行整理工作，台灣民眾愛心快速湧入，第一批物資於2月11日下午從慈濟內湖園區送出。

慈濟南投連絡處駔長周秀精說，土耳其發生地震時，慈濟各道場已啟動募心募愛活動，此次中部地區擴大辦理募款活動，希望啟發大家的愛心，幫助土耳其恢復家園，感謝縣長及縣議員響應活動，呼籲大家一起行善。