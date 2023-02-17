東森購物「蔬食餐盒」17日電視首賣　攜手慈濟共善捐1%回饋

▲東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，2/17（五）晚上21:20將於東森購物電視通路47台LIVE獨家首賣，2/22（三）於全家便利商店開賣。（圖／記者李毓康攝）

消費中心／台北報導

根據《世界素食人口報告》指出，台灣素食人口突破300萬人，占總人口13%、高居世界第二，有鑑於此，東森購物最新推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，包含川菜宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、麻辣臭豆腐，兩道主食，兩種湯品共四種口味，2/17（五）晚上21:20將於東森購物電視通路47台LIVE獨家首賣，四種口味各四盒，東森價僅售1,380元，訂購再享東森幣50%回饋，打語音再送200枚東森幣，等於一盒只要31元，提供素食消費者更方便的新選擇。

▲東森購物2月4日與慈濟慈善事業基金會簽署「企業共善」合作協議書。圖左起慈濟慈善基金會張濟舵副執行長、慈濟慈善基金會執行長顏博文、東森購物總經理彭鴻珷及東森集團董事長王令一。（圖／記者李毓康攝）

東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒也是與慈濟基金會首波推出的「共善商品」。東森集團一路走來始終秉持「別人做生意、東森做公益｣的精神，東森購物日前與慈濟基金會簽署「企業共善」合作協議書，宣示雙方推動企業共善計畫，東森購物將設立「共善專區商品」，並主動提撥銷售金額1%與慈濟合作，以幫助台灣「弱勢家庭」、支持「學童教育」、協助「偏鄉發展」、發展「安美計畫」為目標，希望讓正向良善的愛心能量，成為台灣幸福、世界平安的重要穩定力量。

東森購物總經理彭鴻珷表示，通路是為了服務消費者而存在，除了服務葷食消費者，也要照顧素食消費者，現在有更多人認同愛健康、愛地球、愛動物為訴求的蔬食飲食，同時也呼應慈濟持續推動蔬食養生理念，因此首波「共善商品」推出素食餐盒，除了2/17（五）晚間21:20東森購物電視通路首賣，2/22（三）也將上架全家便利商店，提供素食消費者更方便的選擇。

▲「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，包含川菜宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、麻辣臭豆腐共四種口味，皆為素食商品。（圖／記者李毓康攝）

▲2/4東森購物與慈濟簽約記者會後，慈濟志工試吃最新推出的「東森農場天地糧莘蔬食」商品，稱讚十分好吃。（圖／東森購物提供）

▲東森購物與慈濟慈善事業基金會簽署「企業共善」合作協議書。（圖／記者李毓康攝）