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債務壓力大…女深夜躺溝沖冷水「要在這裡睡覺」　警方苦勸救起

記者高堂堯／南投報導

一名中年女子疑因債務纏身導致心情低落，竟在深夜獨自前往大排水溝底，任由冰冷的溝水沖刷身軀，南投市警方獲報後趕抵現場，不畏低溫涉水前進，又是苦勸又是攙拉，女子一度抗拒救援直呼：「我不冷！讓我在這裡睡覺！」警方費了好一番功夫才讓她坐上岸邊休息，後由消防隊送醫，所幸無大礙。

▲女子深夜倒臥大排，南投分局員警不畏寒冷奮勇下水搶救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲女子深夜倒臥大排，南投分局員警不畏寒冷奮勇下水搶救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投分局指出，半山派出所於23日深夜2時許接獲民眾報案，在南投市彰南路3段南興橋大排水溝內有人倒臥水中，請警方協助；警員林子皓、曾郁雯立即趕赴現場，發現1名女子倒臥在深度近2公尺大排水溝內，任由水流沖刷身體。

▲女子深夜倒臥大排，南投分局員警不畏寒冷奮勇下水搶救。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警先在岸上呼喊，但女子都沒有回應，由於當時深夜天色昏暗、氣溫低到15度左右，林、曾2人見情況急迫，不畏堤岸陡峭及水溫冰冷，奮勇跳下水溝並涉水查看；所幸女子雖情緒不穩但意識清醒，警方不斷勸說安撫：「小姐！水又冷又髒！快起來啦！」「有甚麼事情好好講給我們聽，好不好？」

▲女子深夜倒臥大排，南投分局員警不畏寒冷奮勇下水搶救。（圖／記者高堂堯翻攝）

但女子仍抗拒警方協助，邊喘息邊哭喊：「不會冷啦！讓我在這裡睡覺啦！」「我頭昏腦脹！有無法解決的事情！」讓警方哭笑不得，一度「討饒」表示：「拜託你別這樣！我也很冷啦…」由於水溫冰冷，為避免寒冷失溫，2名員警先將女子扶起帶至水溝邊乾燥安全處，同時繼續安撫情緒，並通報消防局派員到場協助。

警消人員經初步查看，女子無明顯受傷，隨後合力將女子抬送上岸，由消防員將其送醫救治，經檢查後並無大礙；警方表示，該女子疑似債務問題、求助無門導致情緒低落和過激行為，所幸及時阻止憾事發生。

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