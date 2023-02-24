騎車撞倒市長胞兄！彰化阿北酒測「盧小小」...0.77慘了

記者唐詠絮／彰化報導

超盧！彰化一名楊姓男子(64歲)上周因酒後還騎乘機車，撞倒市長林世賢的哥哥(76歲)，造成身體多處擦傷送醫，警方到場後，楊男盧小小，要警方不要太嚴格，還說要去幫媽媽拿藥，吹酒測器不吹，不然就是吹不過五秒，搞半天才願意配合，酒測值高達0.77mg/l，被依公共危險罪嫌移送。

▲彰化阿北酒駕撞路人酒測值高達0.77mg/l。（圖／民眾提供）

楊男一見到員警，對著牆邊直吐口水、還向女員警求情，嘴巴直唸「休但幾咧（等一下）」、「不要那麼嚴啦」，還一直對著酒測器嘴巴緊閉「吹氣」，最後是員警說，若你不吹氣就帶你去醫院抽血測酒精濃度，才乖乖配合，酒測值竟高達0.77mg/l。

▲彰化阿北酒駕撞路人酒測值高達0.77mg/l。（圖／民眾提供）

被撞的這名林姓路人是市長林世賢的親哥哥，他說，「當時走在路邊，楊男從後面把他撞倒地，對方還說是要急著要去給媽媽拿安眠藥，還要求不要報警」等等，所幸只有擦傷，不過到現在頭還昏昏的。

民族路派出所所長吳宗翰表示，這起案件發生在2月18日19時52分許，警員王姿懿接獲110通報華山路240號前發生一起交通事故，經了解林姓路人走在路旁，遭楊男撞上，身體多處擦傷送醫，楊男酒駕違反公共危險罪，全案依公共危險罪移送偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。