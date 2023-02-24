女負氣離家放大絕！　提醒警方「關心」男友...劇情超展開

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓男子（31歲）昨（23）日凌晨和女友吵架後，女友負氣離開兩人的租屋處，女友「擔心」男友出狀況，打電話「提醒」警方去關心，員警上門查訪時，林男竟吸毒吸得整個人神志不清，還一度企圖謊報假身分矇騙，結果被警方查出原來他還遭到通緝，將他逮捕歸案，讓林男大喊「有夠衰！不能過228連假了！」

▲員警上門查訪，林男有點神情恍惚。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鹽埕警分局建國四路派出所昨（23）日凌晨0時許接獲一名女子報案，指稱不久前與其男友在府北路某大樓發生爭吵後離去，但深怕男友在家發生安危， 請員警前去「關心一下」。

▲警方在林男住處查獲毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警獲報即派遣巡邏警網趕赴現場查處，應門的男子自稱姓黃，但談話過程中男子精神恍惚、答非所問，員警一時擔心不敢貿然離去，於關心過程中眼尖發現屋內桌上有疑似毒品，男子見事跡敗露無法抵賴，才坦承有吸食毒品情事。全案當場起獲二級毒品咖啡包、二級毒品大麻、毒品吸食器、K盤及大麻專用袋等贓證物，並將男子帶返所偵辦。

沒想到男子被帶回警局後，對於員警提問應答支吾、眼神飄忽，經驗豐富的員警察覺有異，進一步追查發現他是詐欺、毒品通緝犯，讓林嫌頻搖頭直呼「五告衰！要在牢裡度過連假了！」警方在訊後將他解送歸案。