苗警2周千人次掃蕩黑幫+詐欺+毒品　逮255人羈押3嫌

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣警察局自13日至24日為期12天，執行112年第一次「全國同步掃黑、打詐、緝毒三合一專案行動」，動員警力 1,067人次，掃蕩黑道幫派、查緝詐欺、毒品犯罪，查獲刑案223件255人，其中3人法院裁定羈押。

▲苗栗縣警方執行專案掃蕩黑道幫派、查緝詐欺、毒品犯罪，逮捕不法份子，共查緝255人到案，3人羈押獲准。（圖／苗栗縣警察局提供，下同）



苗栗縣警局表示，本次動員刑警大隊及轄下5個分局偵查隊共同執行專案行動，成果有檢肅治平目標3件22人，查獲詐欺集團7件26人，毒品分裝場2件3人、販賣及持有毒品案19件21人，其中3人獲法院裁定羈押，共計查獲各類刑案223件225人。

另查扣第一級毒品海洛英39.01公克、第二級毒品安非他命134.22公克、大麻2.9公克、第三級毒品愷他命409公克、卡西酮1,600公克、毒咖啡包1,200包、模擬槍與操作槍各1支、毒品分裝器具3組、研磨機1臺、封膜機2臺、現金新臺幣317萬2,300元、做案用刀械、棍棒1批等證物。

苗栗縣警局刑警大隊長柯宏宜表示，將持續清查轄內可能潛藏犯罪高風險場所，主動發掘並清除犯罪根源，並加強各項勤務作為，強力掃蕩、檢肅黑道幫派份子、查緝詐欺集團與毒品犯罪，以展現打擊犯罪與強勢執法決心，達成淨化治安環境之目標，確保社會安寧。

縣警局長莊勝雄也提醒鄉親，政府最快4月將全民普發6,000元，正確發放日期與方式都未定案，如有收到相關發放訊息一定是詐騙，民眾接獲簡訊通知時請牢記三不原則，不點擊（簡訊連結）、不填輸（切勿提供個人銀行帳戶資訊與個資）、不匯款（不繳納驗證資金），也不要相信網路相關「投資、求職、解除分期付款」等訊息，有疑問即撥打165反詐騙專線查證。