　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗警2周千人次掃蕩黑幫+詐欺+毒品　逮255人羈押3嫌

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣警察局自13日至24日為期12天，執行112年第一次「全國同步掃黑、打詐、緝毒三合一專案行動」，動員警力 1,067人次，掃蕩黑道幫派、查緝詐欺、毒品犯罪，查獲刑案223件255人，其中3人法院裁定羈押。

▲▼苗栗縣警方執行專案掃蕩黑道幫派、查緝詐欺、毒品犯罪，逮捕不法份子，共查緝255人到案，3人羈押獲准。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲苗栗縣警方執行專案掃蕩黑道幫派、查緝詐欺、毒品犯罪，逮捕不法份子，共查緝255人到案，3人羈押獲准。（圖／苗栗縣警察局提供，下同）

苗栗縣警局表示，本次動員刑警大隊及轄下5個分局偵查隊共同執行專案行動，成果有檢肅治平目標3件22人，查獲詐欺集團7件26人，毒品分裝場2件3人、販賣及持有毒品案19件21人，其中3人獲法院裁定羈押，共計查獲各類刑案223件225人。

另查扣第一級毒品海洛英39.01公克、第二級毒品安非他命134.22公克、大麻2.9公克、第三級毒品愷他命409公克、卡西酮1,600公克、毒咖啡包1,200包、模擬槍與操作槍各1支、毒品分裝器具3組、研磨機1臺、封膜機2臺、現金新臺幣317萬2,300元、做案用刀械、棍棒1批等證物。

苗栗縣警局刑警大隊長柯宏宜表示，將持續清查轄內可能潛藏犯罪高風險場所，主動發掘並清除犯罪根源，並加強各項勤務作為，強力掃蕩、檢肅黑道幫派份子、查緝詐欺集團與毒品犯罪，以展現打擊犯罪與強勢執法決心，達成淨化治安環境之目標，確保社會安寧。

縣警局長莊勝雄也提醒鄉親，政府最快4月將全民普發6,000元，正確發放日期與方式都未定案，如有收到相關發放訊息一定是詐騙，民眾接獲簡訊通知時請牢記三不原則，不點擊（簡訊連結）、不填輸（切勿提供個人銀行帳戶資訊與個資）、不匯款（不繳納驗證資金），也不要相信網路相關「投資、求職、解除分期付款」等訊息，有疑問即撥打165反詐騙專線查證。

▲▼苗栗縣警方執行專案掃蕩黑道幫派、查緝詐欺、毒品犯罪，逮捕不法份子，並查扣毒品、犯罪所得(上)及棍棒、刀械(下)一批。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲▼苗栗縣警方執行專案掃蕩黑道幫派、查緝詐欺、毒品犯罪，逮捕不法份子，並查扣毒品、犯罪所得(上)及棍棒、刀械(下)一批。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲▼苗栗縣警方執行專案掃蕩黑道幫派、查緝詐欺、毒品犯罪，逮捕不法份子，共查緝255人到案，3人羈押獲准。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲▼苗栗縣警方執行專案掃蕩黑道幫派、查緝詐欺、毒品犯罪，逮捕不法份子，共查緝255人到案，3人羈押獲准。（圖／苗栗縣警察局提供）

ET快訊
英特爾爭先拿補助　台積電4理由狠嗆
Joeman蛋包飯「用4顆蛋↑」　Toyz曬營養標示打臉
2千航班停飛！　美國迎巨大冬季風暴
快訊／放火燒歷史建築！　嫌犯抓到了
新生僅4人！全校只剩27學生　今年將廢校
暗示江宏傑「很多女生對你有意思」！　陶晶瑩驚吐：你身邊就有
女星交往3月閃婚「只要對眼就親親」　震撼宣布離婚了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台積電挖角！新北4消防農曆年後轉職　「非第一次」曾有人去Google

飲料廠CEO嫖妓搞外遇！妻見「5種壯陽藥+爆量保險套」崩潰求離

連假狂歡注意了！高雄3天「全時段」酒駕大執法　鎖定11風景區

驚悚片！88快速道路遭兩貨櫃車左右夾擊　白車轉陀螺慘狀曝

他騎車被攔查！安全帽「脫下秒戴上」露餡　頭頂撈出2包白粉

抓到了！縱火燒大武營區歷史建築正氣樓　男彰化落網被收押

「以前我救人如今兒被救」　獨子登山罹難！前立委感謝搜救隊

桃園男臨櫃提300萬投資土地「別擋我」　員警一句話點醒發財夢

債務壓力大…女深夜躺溝沖冷水「要在這裡睡覺」　警方苦勸救起

騎車撞倒市長胞兄！彰化阿北酒測「盧小小」...0.77慘了

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

政院通過3800億特別預算　十項目含發6000、通勤月票

台積電挖角！新北4消防農曆年後轉職　「非第一次」曾有人去Google

飲料廠CEO嫖妓搞外遇！妻見「5種壯陽藥+爆量保險套」崩潰求離

連假狂歡注意了！高雄3天「全時段」酒駕大執法　鎖定11風景區

驚悚片！88快速道路遭兩貨櫃車左右夾擊　白車轉陀螺慘狀曝

他騎車被攔查！安全帽「脫下秒戴上」露餡　頭頂撈出2包白粉

抓到了！縱火燒大武營區歷史建築正氣樓　男彰化落網被收押

「以前我救人如今兒被救」　獨子登山罹難！前立委感謝搜救隊

桃園男臨櫃提300萬投資土地「別擋我」　員警一句話點醒發財夢

債務壓力大…女深夜躺溝沖冷水「要在這裡睡覺」　警方苦勸救起

騎車撞倒市長胞兄！彰化阿北酒測「盧小小」...0.77慘了

羅志祥無預警曝喜訊　公開新身份：以後好難減肥

台積電挖角！新北4消防農曆年後轉職　「非第一次」曾有人去Google

飲料廠CEO嫖妓搞外遇！妻見「5種壯陽藥+爆量保險套」崩潰求離

家庭照顧者注意！即起「2項支持服務」全面免收費　2類人還增交通補助

明天放假就去！　超夢幻「葡萄手搖杯+雲朵馬卡龍」只送不賣

她湖邊遛狗竟遭「3公尺巨鱷拖下水」咬死！　恐怖瞬間曝光

哈孝遠直播還原T1大亂鬥：我非常不滿　攜「絕望女孩」Yami同台迎擊酸民

《台灣靈異事件》女星引退23年　55歲逆齡美顏曝光

《換乘戀愛2》李智妍戀愛了！男友大她8歲　害羞承認交往5個月

《穿越時空的貓》3.0時間帝國的逆襲上線！必抽霸權角電鋸女登場

巨乳妹賣淫「內湖溫柔洛洛」全套3200　開業30天被逮...老司機哭了

社會熱門新聞

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

弱女慘遭電擊爆打性侵！5男女下場曝

丁特控遊戲橘子「不要臉」　求償2070萬

即／武陵賞櫻火燒車！9人座廂型車陷火海

陽明醫哥偷吃小三「神似AV女優」　判決出爐

即／調解庭結束！小甜甜撤告傷害　宋晉賢曝離婚進度

性侵殺害「新店少女」重案　狠男逞慾放血棄屍

小甜甜遭家暴訴離開庭　拎12萬名牌包兩字回應媒體

屏東男「假車禍」擄殺甜美人妻　二審判無期

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

「台南女名醫」聲明　將對王文哲提告

縱火燒大武營區正氣樓　男彰化落網被收押

雲林佛像雕刻廠全面燃燒！居民嚇壞圍觀

更多熱門

相關新聞

斜槓男蘭花園內改種大麻　遭警查獲

斜槓男蘭花園內改種大麻　遭警查獲

嘉義縣警方執行警政署「清源專案2.0」，21日偵辦林姓男子涉嫌販賣毒品一案時，意外發現林的父親在蘭花園種植大麻，查獲大麻205株及大批肥料、培養土等犯罪工具，全案偵訊後移送嘉義地檢署偵辦，並向法院聲請羈押獲准。

黑水虻養400勇壯雞！農場會員不怕缺蛋

黑水虻養400勇壯雞！農場會員不怕缺蛋

男賊土地公前得意數贓款！網咖爽玩4小栽了

男賊土地公前得意數贓款！網咖爽玩4小栽了

全國大掃黑　竹聯明仁會販毒還設「客服組」

全國大掃黑　竹聯明仁會販毒還設「客服組」

萬華2女1搭訕1偷錢　醉男「5萬現金不見」

萬華2女1搭訕1偷錢　醉男「5萬現金不見」

關鍵字：

苗警掃黑影音

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

Joeman聯名飯糰「貼i珍食沒人買」剩4份！網曝1缺點

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

手刀搶票！長榮航空228連假丟震撼彈　多航線機票超狂「6千有找」

「每天喝1飲品」痛風機率增1.7倍！不治療下場曝

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面