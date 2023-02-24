「抱怨缺蛋，就會被側翼攻擊」！柳采葳：缺蛋事件裡最荒謬的風景

▲國內蛋價上漲，也引發外界討論「是否缺蛋」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

國內缺蛋與蛋價問題持續延燒，國民黨發言人暨台北市議員柳采葳指出，雞蛋供應數字是國內缺蛋的鐵證，目前國內雞蛋每天供應量約11萬3000箱，離最高需求量12萬箱仍有一段距離，「可悲的是，如果在網路上抱怨買不到雞蛋，就會成為網軍或側翼攻擊的對象，我想這是缺蛋事件裡最荒謬的風景。」

「沒蛋就是沒蛋！綠營別再辯」，柳采葳23日發文表示，她早上到北市府地下室的便利商店買早餐，發現三大鍋電鍋都已經空了，只剩一顆破掉的蛋，跑去詢問店員什麼時候會有新的茶葉蛋，結果對方眼神死回應，「缺蛋啊，今天不會有了」，從眼神中就可看出，同樣的問題已經被問了非常多次。

▲柳采葳透露，北市府也買不到蛋。（圖／翻攝自Facebook／柳采葳）

柳采葳指出，雞蛋供應數字是國內缺蛋的鐵證，我國每天雞蛋供應數量約在10萬到11萬箱左右，近年國內需求量攀升到12萬箱左右，目前國內雞蛋供應量約11萬3000箱，離最高需求量12萬箱仍有一段距離，「這已經不是單一事件，去年就已經發生，陳吉仲當時的保證現在看起來一文不值。」

「可悲的是，如果在網路上抱怨買不到雞蛋，就會成為網軍或側翼攻擊的對象，我想這是缺蛋事件裡最荒謬的風景。」柳采葳感嘆，這幾天不斷有綠營側翼或民代秀出買到雞蛋的照片，營造雞蛋不缺的假象，並在網路上暗指缺蛋是在野黨和公關公司帶風向，甚至還有「你不是缺蛋，是缺錢」的論調。

對此，柳采葳也痛批，「高價蛋當然隨時都有，但平價蛋是民生必需品，民進黨不能苦民所苦，還想洗腦人民真是可悲。」她說，民眾的感受是真實的，沒有人會平白無故跑到超市抱怨沒雞蛋可買，「就是因為跑了好幾個超市都沒有雞蛋才會怨聲載道，綠營側翼或民代到處去拍買的到雞蛋才是世界奇景，買個蛋還要炫耀，剛好證明民進黨急切的想要說明自己和民眾活在不同在平行世界中。」