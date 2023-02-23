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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣只因「缺蛋」就要陳吉仲下台？　黃越綏大嘆：荒謬到了極點

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲近期因缺蛋問題，外界出現喊話農委會主委陳吉仲下台的聲音。（圖／記者楊惠琪攝）

記者江采蓁／綜合報導

台灣近期缺蛋問題延燒，農委會主委陳吉仲雖已道歉，承認缺蛋問題並承諾改善，但外界還是不斷傳出「下台」的聲音。對此，作家黃越綏23日就透過臉書批評，台灣只因缺蛋就要求部長級的陳吉仲下台，實在荒謬到了極點。

黃越綏批評，台灣只因缺蛋就要求部長級的陳吉仲下台，「實在荒謬到了極點」，她表示，放眼全世界，沒有一個國家的國情，會如此摻雜了太多的政治因素，而忘了面對任何的問題挑戰，都應該學會對事而不對人的邏輯與原則。

黃越綏表示，自己與陳吉仲完全沒有交情，但因為陳吉仲的出身是貧窮的養豬戶，因此更能體會農民生活的辛苦，以及農業發展對於政府經濟發展的重要性。她指出，陳吉仲的專業以及深入民間的努力是令人感動的，至少她個人觀察到陳吉仲在過去處理的各種棘手事件的態度，包括了非洲豬瘟，鴨和雞的禽流感，以及中國突然禁止台灣的水產與水果的衝擊等。她特別強調，何況陳吉仲任內，還推動禁用無解藥的巴拉划農藥，光是改善農業缺工的成效就超過50%，更難得的是讓台灣從口蹄疫地區除名。

「缺蛋難道會比缺電缺水的危機還嚴重嗎？」，黃越綏大嘆，政客為了蹭流量，再幼稚無聊的議題也不放過，但期待有智慧的老百姓就不要跟著起鬨了。她最後意有所指地提到，「直到發文，我已經吃過了蛋餅、蒸蛋、荷包蛋、水煮蛋、滷蛋、茶葉蛋、鹹蛋、皮蛋及糖心蛋。只剩下遍地的偽君子與混蛋，但我卻不屑食也。」

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關鍵字：

缺蛋陳吉仲黃越綏

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