星巴克第2杯5折！連假限定「外送優惠碼」來了　雞塊、比薩買1送1

▲連假限定外送優惠碼一次收。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

228連假不想出門沒關係，叫外送送到家就好！外送平台「foodpanda」祭出連假限定超殺優惠碼，不僅有麥當勞、星巴克爽吃爽喝第2件5折，還有海鮮比薩、雞塊可享買1送1，趕緊開訂。

▲漢堡王10塊雞塊買1送1。（示意圖／業者提供）

●連假優惠

1. 即日起至3月14日免優惠碼可享「麥當勞蘋果派第2件5折」。

2. 即日起至3月14日免優惠碼可享「麥當勞無敵大麥克／香雞大麥克系列指定套餐優惠價」。

3. 即日起至2月28日免優惠碼可享「星巴克特大杯草莓派星冰樂77折」優惠。

4. 即日起至2月28日免優惠碼可享「星巴克特大杯燕麥奶那堤第2杯52折」優惠。

5. 即日起至3月6日凡輸入優惠碼「二月火辣辣」可享「漢堡王水牛城10塊辣雞塊、辣薯球買1送1」。

6. 即日起至2月28日凡輸入優惠碼「pastahut50」可享「Pasta Hut下單滿200元現折50元」優惠。

7. 即日起至2月28日免優惠碼可享「必勝客海鮮個人比薩買1送1」。

8. 即日起至2月28日凡輸入優惠碼「餓就肯隻雞」可享「肯德基下單滿320元現折80元」優惠。