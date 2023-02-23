蔡正元散播「拜登毀台計畫」謠言　民進黨：朱立倫別玩兩面手法

▲民進黨質疑蔡正元散播謠言是「兩面手法」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨前立委蔡正元日前引述美國網路人士推文，稱白宮內有「毀滅台灣」計畫，遭打臉是來自俄羅斯媒體的假消息。民進黨國際部主任兼發言人謝佩芬23日表示，既然國民黨主席朱立倫認為所謂毀台計畫是謠言，請朱主席譴責蔡正元這種散播謠言、破壞台美關係的做法，以正視聽，否則國民黨讓蔡正元扮演黑臉、朱立倫扮演白臉的兩面手法，只會破壞台美間的信任關係。

謝佩芬說，蔡正元引述Garland Nixon推特內容，該人士任職於俄羅斯官媒「今日俄羅斯」（Rossíya Segódnya）旗下的「俄羅斯衛星通訊社」（Radio Sputnik），美國法院早在2019年即裁定它的播放電台為「俄羅斯政府代理人」；「今日俄羅斯」集團更曾因為在俄烏戰爭中傳播假訊息，在2022年受到加拿大政府的制裁。

謝佩芬指出，由此可知，蔡正元所謂白宮「毀滅台灣」計畫的來源，是來自俄羅斯官媒，甚至是一個受到國際認證散播錯假訊息的大外宣組織，蔡正元卻配合起舞放送，試圖引導「疑美論」、「仇美論」的輿論氛圍，蔡正元此舉，讓人不禁懷疑，他究竟是故意散播錯假訊息，還是愚蠢到無法查證訊息的真偽？

謝佩芬鄭重呼籲，請國民黨停止在對美關係上大玩兩面手法，明知是謠言，卻放任蔡正元抹黑起舞，而朱立倫竟只敢嘆氣，輕輕以一句謠言帶過，民進黨要求朱立倫主席對此嚴正駁斥，以正視聽，約束「蔡正元們」，不要破壞台美間的信任關係。