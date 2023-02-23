轟綠營「大官都不解決蛋荒」　國民黨：只知道輔選蔡培慧忘治國

▲副總統暨民進黨主席賴清德赴南投為蔡培慧輔選。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨南投縣黨部今（23）日舉行「不務正業先救培慧 民進黨擺爛的那些事大公開」記者會，出席，不僅公開民進黨政府上到蔡英文、下到陳吉仲的三大不務正業擺爛事蹟，質疑「支持蔡培慧就是支持陳吉仲鬼扯蛋」、「蔡培慧對女性權益爭議都沈默」、「國家社會問題多 民進黨卻忙輔選」，如此全黨救一人，把缺蛋民生問題、女性權益跟國家大事都擺一邊，「民怨怒火已經沸騰。」

發言人李明璇質疑，王定宇、王必勝、陳宗彥等民進黨眾高官陷入桃色風波、荒淫濫權，蔡培慧作為一位女性從政者，對這些爭議說過一句話嗎？如果沒有，那又要如何面對南投的女性選民？民進黨婦女部改名成「性別平等部」後，也未見到她們針對這些爭議做出批、反省，臉書內容反而充滿輔選蔡培慧，民進黨的婦女單位和女權倡議單位，不該只是拿來維護一黨私利的選舉工具。

李明璇指出，根據實地走訪，南投有一間全聯冷藏雞蛋區都是空的只好放其他商品，某間雞蛋雜糧行也都是空的，協尋農委會主委陳吉仲在哪裡？結果原來陳吉仲從蔡培慧在選縣長時就來助選，2月份蔡培慧還多次找陳吉仲下南投座談，甚至還約陳吉仲來泡茶。當農委會把蛋荒推給飼料價揚跟氣候變遷，但是學者專家早就提醒農委會要做產業轉型，為何遲遲沒動作？陳吉仲完全沒有危機意識，唯一會做的事是幫民進黨輔選、幫蔡培慧輔選。陳吉仲說「已經盡最大的努力」，但卻還看到他跑來南投幫蔡培慧輔選，這不就是不務正業嗎？

李明璇也批評，蔡培慧說「會作事、真實在」，自稱要「為南投爭一口氣」，根本「講得都是人情義理，做的都是傷天害理！」蔡培慧曾謊稱BNT是中國大陸代工而阻擋疫苗，還歡迎進口含萊克多巴胺的萊豬，請蔡培慧「別讓美麗山水染上銅臭味」，也請南投鄉親要睜大眼睛，「別讓充滿黨意、心中沒有人民的黨意立委出現在美麗的南投。」

國民黨文傳會副主委林家興指出，民進黨政府最大的不務正業第一名是總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦等民進黨大官，國家社會問題如此之多，卻還忙著準備到南投輔選，「治國不會，輔選最會」，視察作秀的「滿蛋大亨」鄭文燦無力解決社會問題，卻忙著拍影片力挺蔡培慧，如果鄭文燦來南投輔選，記得帶蛋來。