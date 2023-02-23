核二廠2號機將除役　盧秀燕憂增中火燃煤量︰王美花承諾不增加

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者崔至雲／台北報導

核二廠2號機3月中除役，台中市長盧秀燕今（23）日北上出席行政院會針對此議題指出，經濟部表示要以德基水庫的水力來補足，但她提醒中央，不能為了放水發電而導致缺水，也擔心中火增加燃煤，再度污染中部空氣，盧秀燕轉述經濟部長王美花的回應，中火一年燃煤數將維持1年1200萬噸現狀「不會再增加」。

核二廠二號機將於3月14日停機除役。盧秀燕表示，經濟部將調度台中德基水庫來進行水力發電，但提醒中央注意庫容、中部水源情形，若水情不好，庫容不夠，卻硬要水力發電，可能造成水源放流、浪費，電力夠了卻缺水。

盧秀燕擔心，若發電不足，可能造成中火燃煤增加，擴大汙染，過去三年，每年減少300萬噸燃煤發電，空氣才可以有所改革進步，若中火繼續擴大燃煤，可能讓好不容易治理進步的空品，再被擴大汙染。

盧秀燕表示，她獲得王美花正面回應，提到她上任前，中火一年燃煤1500萬噸，近兩三年，平均一年燃1200萬噸，電力調度的話，也會維持1200萬噸燃煤，不會再增加。

盧秀燕也說，感謝王美花部長的承諾，空氣治理不容易，不能繼續用中部人的肺，補足電力差異，也希望經濟部能「說到做到」。

