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核二廠2號機將停役　鄭麗文：蔡英文解決「缺電」問題就是漲價？

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢 國民黨杯葛 鄭麗文痛批政報告內容。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

台灣的能源問題各界都十分關心，且目前核二廠2號機預計3月14日停機除役。國民黨立委鄭麗文22日表示，八大工商團體日前拜會總統蔡英文時反映「非常擔心能源缺口」，盼政府能適時運用核電，但蔡英文表示在經濟部掌控下「台灣不缺電」。對此，鄭麗文痛批，有沒有可能蔡英文不缺電的解決方法，就是漲價？跟雞蛋漲價一樣？

鄭麗文指出，八大工商團體20日到總統府拜會總統蔡英文，其中工商協進會理事長吳東亮特別向總統反映「非常擔心能源缺口」，希望政府能夠適時的運用核電，以求穩定供電，但蔡英文表示在經濟部掌控下「台灣不缺電」，直接拒絕企業大老的建議，令她大轟「又再睜眼說瞎話」。

鄭麗文提到，明明近年已有許多國家紛紛考慮重啟核能。她舉例，像是日本，目前並不打算建立任何新的核能設施，但也承諾會努力重新啟動現有核電廠；還有英國前首相強森說，歐洲要擺脫俄羅斯能源，核能需要發揮更大的作用，希望每年能夠建造一座新的核電廠，以減少英國對化石燃料的依賴。

她進一步指出，還有法國，法國總統馬克宏也曾宣布將會復興核電產業，更是形容這樣的政策是為了讓法國在2050年達到碳中和，也能減少對化石燃料的依賴；最後是南韓，總統尹錫悅上任後，也批評前總統文在寅的去核電政策，強調「南韓核電技術實力與穩定性獲認可為世界最高水平」，更期盼能夠將韓國打造成核電出口國。

鄭麗文表示，大家都在考慮重啟核能，就連歐盟也在2022年投票通過，為了達成2050碳中和，將核能與天然氣視為「綠能」，國際原子能總署更是指出，全球目前有超過50座核反應器正在興建，還有約30國正在考慮延役或興建新的核電廠。

她批評，國外都在考慮重啟核能，維持穩定供電，蔡英文為什麼卻是說不缺電，但台電又漲價叫大家節電？難道是因為2024就沒蔡英文的事嗎？鄭麗文更大酸，又或是有沒有一種可能，蔡英文說不缺電的解決方法，就是漲價？跟雞蛋漲價一樣？

鄭麗文指出，農委會主委陳吉仲21日才在臉書發文說要全力提升蛋雞產業競爭力，提供消費者雞蛋所需，但她批評，每次遇到雞蛋問題，都要民怨沸騰才要跳出來道歉、想辦法解決，況且缺蛋問題一直在發生，若只發生一次，或許人民還會相信是因為原物料問題、飼料價格上漲的問題，但沒過多久就發生缺蛋問題，「這真的不是陳主委的問題嗎？」

鄭麗文最後再轟，更別提這次還發動網軍側翼瘋狂帶風向，上傳市面上仍有蛋的照片，「難道照片上有蛋，在現實生活中每個百姓就能真的買到蛋嗎？」她提到，還有政府大內宣多少次台灣不缺電，台灣去年怎麼一連跳電停電那麼多次？

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