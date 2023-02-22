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打火英雄駐82年老建築！又窄又漏水　台中石岡分隊1億新家今動土

▲林右昌,盧秀燕,台中,消防,石岡分隊。（圖／台中市政府提供）

▲台中市消防局石岡分隊遷建動土儀式今日舉行，由市長盧秀燕親自主持，預計114年啟用。（圖／台中市政府提供，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市消防局石岡分隊現有廳舍為日治時期的石岡分駐所，距今已有82年，被列為歷史建築。台中市府編列1億元預算進行遷建，今（22）日舉行動土儀式，預計明年底完工，後年6月落成啟用，屆時可容納36人，並可容納更多消防車輛，增強救災能力同時提供更舒適的環境給打火英雄。

▲林右昌,盧秀燕,台中,消防,石岡分隊。（圖／台中市政府提供）

台中市長盧秀燕今日主持消防局石岡分隊遷建動土典禮，內政部長林右昌也到場。盧表示，該工程的預算是過去4年消防廳舍工程裡面最多的，新建的消防廳舍更是原廳舍的5倍大，將容納更多消防設備、車輛，其中考量女性消防員工作的便利性，特別針對女性隊員的起居環境規劃，讓環境更優化。

盧秀燕說，石岡分隊原建物空間不足、老舊、漏水，消防資源對地方安全非常重要，因此2年前在立委和市議員建議下，她視察完適合遷建的場域後立即研議處理，總共編列近1億元預算，預計明年底能完工，只要有決心，就一定能開工、能完工！

▲林右昌,盧秀燕,台中,消防,石岡分隊。（圖／台中市政府提供）

林右昌表示，上任部長後，首個外縣市行程就是到台中石岡，肯定台中重視消防，在消防空間、車輛、人力均大幅提升，值得讚賞。

▲林右昌,盧秀燕,台中,消防,石岡分隊。（圖／台中市政府提供）

石岡分隊遷建總計編列9579萬8000元，其中包含中央一般性補助款4000萬元，由全壕營造有限公司得標承作，預計113年12月底完工、114年6月落成啟用。新建廳舍規劃地上3樓，包含內含器材室、車庫、值班台、辦公室、寢室、備勤室、會客室、義消辦公室、婦宣辦公室及水域訓練教室等空間，可容納人數將擴增至36人，有效提升救災戰力。

▲林右昌,盧秀燕,台中,消防,石岡分隊。（圖／台中市政府提供）

消防局長孫福佑表示，由於石岡區地理位置鄰近豐原、東勢、新社，使石岡分隊時常支援鄰近地區救災救護案件，轄區包含石岡水壩及大甲溪，過往有許多戲水、溪邊遊憩、釣魚意外受困沙洲的救溺案件，因此石岡分隊是地方重要的消防及水上救生戰力。

▲林右昌,盧秀燕,台中,消防,石岡分隊。（圖／台中市政府提供）

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