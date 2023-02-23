學測新北榜首是他！　竹林高中數理資優生李子玄4科60滿級分

▲新北學測榜首李子玄。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學學測成績今（23日）公布，新北市榜首是竹林高中學生李子玄，獲得國文、英文、數A、自然4科滿級分。校方表示，子玄是一位自律性很高的孩子，從竹林幼兒園一路至竹林高中皆選擇在地就學，高一曾獲選參加清大科學人才培育計畫數學組，藉由高中及大學紮實的訓練，也激發他在數理學習上的動力。

新北市教育局統計，新北巿公私立高中職考生4科成績達滿60級分有1位。選考4科達頂標共452位，其中選考國、英、數B、社頂標落在50級分、選考國、英、數A、自頂標落在50級分。

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來自低收入戶家庭的三重高中考生陳祥鳴，為了翻身改變家庭境況，努力利用所有的休息跟零碎時間讀書學習，高中三年來皆穩踞全校前1%。校方指出，祥鳴就讀二重國中，以國中會考1A++3A1B的成績在地就學進入三重高中，獲得新北市入學獎學金，以及每學期的高中助學金。年社會更獲得滿級分，目標是就讀政大歷史系。





▲三重高中考生陳祥鳴（右）學測考取好成績。（圖／新北教育局提供）

北大高中學測榜首謝筑安，當初教育會考考取5A++，入學即為學校榜首，來北大高中亦是就近入學的考量。校方說，謝筑安高中三年沒有補習，按部就班依照教師指導累積實力，穩居校排第一名，此次6科全考更獲得83級分的好成績。平時熱衷科學專題研究，且榮獲111年度全國科展第二名暨大成獎特優的佳績。

竹圍高中考生謝湘綾為學校國中部畢業學生，國中教育會考考取5A的佳績，以公立優免管道進入高中部數理實驗班就讀。本屆學測更為全校榜首、國文滿級分。校方說，湘綾非常熱愛臺灣傳統戲曲歌仔戲，並曾於高一時獲得全國歌仔戲吟唱比賽青少年組全國第一名的殊榮。