年增10億！詐騙產業去年吸70億人民血汗錢　受害者平均47天發現受騙

▲詐騙產業年收近70億！綠委組打詐小組提10訴求。（圖／郭國文辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

根據刑事警察局統計，111年因詐欺受騙的財物損失逼近70億元，不僅金額高，更以1年10億速度增長，讓國人飽受詐騙所苦，民進黨立委郭國文、鍾佳濱、黃世杰、張宏陸、湯蕙禎23日召開記者會，會中，他們提出十大訴求，並宣告將持續透過質詢不同部會，來強化詐騙防範，加強金流追討、落實不法獲利的洗錢防制。



郭國文指出，詐騙不只受損金額高，近來更是以一年10億規模在成長，且為了取得人頭帳戶而發生囚禁事件層出不窮，手法越來越惡劣。而落實打詐仰賴跨部會的合作，因此打詐小組的成員將在各自委員會努力，分進合擊，讓十大訴求都落實，才能成功阻斷這年收70億的不法產業。



郭國文表示，打詐可以分成兩個層面，第一是民眾面，也就是阻止被騙，第二是不法所得的流向，有關洗錢防制的部分，金融或類金融業在這兩個層面都扮演主要管到，所以針對銀行、匯兌、第三方支付、虛擬貨幣等具有金融性質產業的管理相當重要，也是除了警檢調系統外，阻詐的關鍵產業。



鍾佳濱指出，FB、IG等社群平台廣告刊登詐騙連結、遊戲點數淪為洗錢工具、個資外洩成詐騙誘餌，都是目前政府亟須解決的問題，政府應積極動起來，跨部會相互協助，共同打擊猖獗的詐騙集團。



黃世杰表示，過去在司法及法制委員會，曾針對詐欺犯罪金流向相關部會提出質詢，他認為遏阻詐欺犯罪，也應儘速從金融管理工具、個人資訊保護等源頭斷絕詐欺手段，更要加強維護被害人權益。



黃世杰舉例，目前金管會對於警示帳戶僅有24小時圈存時間，司法警察調查證據難以在短暫的期限內完成，時間過後金流便能迅速移轉，躲避追蹤，金管會及檢警調應研議如何補上漏洞，並針對有疑慮的特定金流進行回復。黃世杰強調，即使新的會期在內政委員會，仍會與各個委員合作，共同監督詐騙犯罪。



張宏陸指出，依據統計，從詐騙事實發生到被害人有意識知道被詐騙時起，平均會經過47天，但詐騙集團1小時內可轉走3.5次金錢。凸顯各部會間如何優化情資分享程序很重要。而轉帳前的預防也需各部會互相配合，站在前線替人民把關。



湯蕙禎指出，近年台灣詐騙犯罪猖獗，刑責過輕是原因之一，畢竟被抓只判5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，可以說是「偷的」比「罰的」多，應將刑責提高且要加強追回被騙鄉親的財產，才能彰顯政府打擊詐騙集團的決心、以及誓言保護人民的溫暖。



「打詐小組」也提出十大訴求，包含：

第一、強化銀行防詐騙金流移轉

詐騙金流多有迅速移轉的特性，若以網銀轉帳，變成銀行系統無法控管，形成一大漏洞，應在網銀APP多加一道門檻，要求一定額度之快速轉移需赴實體銀行，於落實KYC後才能允許轉出。

第二、納管虛擬通貨並修正洗錢防制漏洞

虛擬通貨因一般業務尚未納管，洗錢防制又限縮「國內設立登記者」，變成任何人宣稱自己為非國內登記之幣商，即落入無法可管之地帶，此漏洞變成洗錢一大破口。

第三、加強地下匯兌的管理

地下匯兌詐騙層出不窮，尤其許多地下匯兌需求皆為外籍移工，在台灣內已經是少數族群，對於法規制度不熟悉，容易落入地下業者的圈套。

第四、提高詐騙刑責

近年來詐騙損失金額逐年攀升，不法所得動輒上億，且犯罪模式除了騙財外，還出現囚禁等誇張手法，但目前詐欺定罪超過8成5在3年以下，「獲利高、罰則輕」的問題讓詐騙更加猖獗。

第五、高檢署成立打詐中心

為了避免責任區不明，導致各地地檢署互推案件，拖延詐騙案的審查，由高檢署成立打詐中心，統一分發案件，減少相關行政作業時程。

第六、加快金流追蹤與追討

詐騙案的追查仰賴監視器以找到嫌疑人物，但警政系統與金融單位溝通的時間成本高，成為錯過黃金追查期的一大原因，應強化警政與銀行溝通效率，讓資訊流通速度加快。

第七、強化數位平台廣告刊登的規範

多數詐騙都是透過社群媒體等平台下廣告來擴散傳播，因此要求盡速通過約束網際網路平台需管制廣告之相關立法，從前年一讀後就未有進度的「網際網路平臺受委託播送境外廣告或商業電子訊息管理法」可作為納管第一步。

第八、加強第三方支付業者洗錢防制規範

目前洗錢防制規範僅要求業者遵守KYC流程，避免「不小心」和不法人士有業務往來，卻難以阻止有意犯罪者，且只要一年平均日交易額低於20億，就採取極度寬鬆監理，應針對不同額度進行差異化監理，避免第三方支付容易成為洗錢工具。

第九、強化遊戲點數規範

點數系統在檢調偵查的案件中，高達95%以上不起訴，關鍵在於使用平台不斷移轉，導致難以追查真正行為人，因此要求數發部進行分級管理，針對單日購買額進行限制，並建立購買者身分確認機制和洗錢防制規範。

第十、防範個資外洩

詐騙犯常利用電商外洩之個資遂行犯罪，凸顯資訊安全之重要性。因此，在個資外洩部分，為敦促電商重視資訊維護，除應提高裁罰金額，在執行效能上，應加強、加速個資行政檢查（含資安防護）流程。