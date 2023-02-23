北市議員參選人借750萬沒錢還　控夏于喬父親放高利貸慘被打臉

▲夏于喬父親夏世紘(左)因介紹金主放款被控詐欺，檢察官調查後處分不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

藝人夏于喬的父親夏世紘才因富南斯吸金案，一審被判刑2年4月，日前曾參選台北市議員的陳婕瑄又提告指控，她透過夏父等人向金主借款750萬元，結果遇到高利貸，房子遭強制執行，怒告夏父等人涉嫌詐欺等罪，但台北地檢署檢察官調查發現，陳婕瑄本身是財金系畢業，應了解借款抵押的流程，23日以罪嫌不足，處分不起訴夏父等6人。

夏世紘因協助新加坡富南斯集團來台舉辦說明會，以研發AI人工智慧系統，可代操美股，每月獲利最少16%等噱頭，讓集團在台吸金33億元，雖然夏世紘本身不法所得約1400萬元，仍因涉案程度極高，和其餘10多名富南斯幹部遭檢察官起訴、追加起訴，台北地院2022年依違反《銀行法》判夏徒刑2年4月，全案上訴中。

而本件詐欺案，是曾參選市議員的陳婕瑄在2019年初，因為有資金需求，先向杜姓男子尋求資助，杜男轉介夏世紘、劉姓男子，最後找上陳姓金主借款750萬元，月息2.5%，並由代書處理不動產抵押擔保事宜，後來陳婕瑄還不出錢，房產遭到強制執行，陳不滿執行金額比她當初借款高出數百萬元，因此控告夏世紘等人涉嫌重利、詐欺等罪。

但檢察官調查認為，陳婕瑄本身是中華科技大學財務金融系畢業，曾從事房地產相關工作，是全國都市更新總會會員，應該對不動產抵押設定程序很熟悉，且是主動尋求金援，夏世紘等人分別只是介紹人、出資金主、代書，並未觸犯趁人急迫輕率無經驗而代以金錢收取重利等罪，因此處分全案不起訴。