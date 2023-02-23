這YTR上片「吸4萬人盯首播」他驚呆！一票狂點頭：華語YT之王

▲原PO發現有YTR的影片吸引4萬人觀看首播。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友在看YouTube的時候，發現推薦跳出某位YouTuber的首播影片，一看就驚呆，因為有4萬多人在線觀看，忍不住好奇點進去，發現聊天室還只限會員才能留言，「首播4萬多人看算很多嗎？」就有人狂點頭，「算很扯」、「我覺得超多。」還有網友表示，「他有更高過」，直封該位YTR是「華語YT之王」。

一位網友在PTT的Gossiping板問卦，「老高頻道首播4萬多人看算很多嗎？」說他平常沒什麼在看老高，就算有跳出推薦也不會點進去。22日晚上想看YouTube的時候，發現老高的首播影片在推薦列，驚呆他的是，上面顯示有4萬多人同時在線收看。原PO就好奇點進去，還發現聊天室只限會員留言，忍不住發問「以YT生態來說，老高首播影片4萬多人看算多嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老高的訂閱人數超過550萬。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉）

貼文一出，就有人狂點頭，「算很扯」、「算超多吧」、「我覺得超多」、「超多，其實不太懂台灣人怎麼愛他愛成這樣，他訂閱550萬了」、「超多，他的觀看數還是持續猛猛的」、「已經不能用很多來形容了」、「超扯，昨天ChatGPT，1小時就20萬觀看。」

還有網友直封該位YTR是「華語YT之王」，「他有更高過」、「以前也不懂怎麼會那麼多人看，然後就成為觀眾之一了XD」、「很多人看他已經是生活一部分了，而他的（影片）也很適合放空去看，20分就過去了。有做起來、固定流量，後面變差也沒影響了」、「會看的又不止台灣，受眾根本整個中文圈」、「就聊天話唬爛啊！有空時聽人講一些有的沒的，是蠻有趣的。」