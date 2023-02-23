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台南也買不到蛋！他直擊超市「蛋架空蕩蕩」每人限購2盒　狠打臉

 ▲▼雞蛋,蛋價,通膨,傳統市場,菜市場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲近期國內蛋量供應不足。（圖／記者謝盛帆攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內近期蛋價上漲，加上缺蛋問題延燒，引發民怨，但有網友說缺蛋是南北兩樣情，只有北部在瘋搶，就有網友實際到台南市某間全聯福利中心查看，發現貨架全空，還貼告示，每人每次限購2盒雞蛋，傻眼直呼「台南也缺蛋阿」，貼文掀起網友熱議。

原PO在PTT發文，「台南也買不到蛋啊？」昨（22）日到台南出差，看到很多人都說南部不缺蛋，到全聯買東西時順便看一下蛋況，「在店裡繞了快5分鐘，還以為是這家分店沒賣，結果終於找到了，還真的空空如也」。

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他貼出照片，兩層蛋架全空，店家還貼出「限購公告」，每人每次限購2盒，還提醒雞蛋保鮮效期短，適量購買勿囤貨，「不缺幹嘛限購2盒？」

擔心有人質疑造假，原PO還秀出時間跟地點，時間為22日晚上8時，地點在臺南市中西區，「所以那些說南部隨便都買得到蛋的在哪？剛好被公司叫來出差，台南又遇到缺水，好不容易想說南部不會缺蛋，結果咧？」

貼文一出，掀起網友討論，「吵什麼吵，以後買蛋全部實名制」、「台南買不到糖才會出事」、「在死忠聖地，我勸你少多管閒事」、「你這巴掌太大力了」、「前幾天去台南隆田的全聯，也是全空」、「我也不懂，為什麼不承認缺蛋」。

不過也有台南人表示，其他地方買得到蛋，「你要跑第二間阿」、「你有沒有跑遍整個中西區」、「早上去菜市場看看吧，我媽有買到，說剩不少」、「我是台南人，住在菜市場旁，蛋攤滿滿都是蛋」、「這時間早就賣完了」、「晚上補貨車還沒來啦」。

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