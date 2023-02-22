他跑居酒屋　驚覺日本上班族「這1點」超猛！一票台人也投降

▲原PO直呼日本上班族很猛。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

「日本人怎麼可以這麼猛啊？」一位人在日本的網友發文，說他晚上12點從居酒屋離開，看到一些日本上班族還在喝，敬佩感油然而生，「日本人怎麼有辦法回家（凌晨）1-2點、洗漱完快2點，然後隔天正常上班啊？」話題引起共鳴，「我也無法，日本人真的強」、「怎麼辦到的？體力、心靈都會崩潰吧==」。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「日本人怎麼有辦法晚上應酬隔天正常上班？」文中表示，「我剛剛日本時間晚上快12點從居酒屋出來，還是看到一些日本上班族還在裡面喝酒、吃飯、應酬」，見到這一幕，他不禁覺得不可思議，「我台灣晚上聚餐，晚上9點我就快受不了了」，直呼「日本人怎麼可以這麼猛啊？」

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貼文引發熱議，「韓國人更猛，喝到凌晨，隔天7點開會」、「日本人有二次會、三次會，12點真的還早」、「家人去韓國，聽說他們也不少？還會跑到第三輪，還跑去唱歌，然後隔天正常去上班」、「我日本女友人每天4點半起床做早餐，化妝趕5點多的車，新潟到東京，每天都加班到很晚，看了都讚嘆」、「日韓都是這樣下班喝到掛文化」、「看過無數次日本上班族半夜灌能量飲，通勤時間長，含應酬，一天只睡3小時常態。」

有網友則表示，「你沒看日本超商架上一堆補給飲料嗎」、「日本人很少逼酒讓你喝到爛醉（我自己經驗啦）」、「其實他們不一定都喝很多，只是喝的時間很長，體力也是很消耗，多數硬撐」、「主體是聊八卦，喝酒是一開始提氣氛，跟八卦講多了解渴用。台灣偏向要喝個盡興，動不動就乾杯。」

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