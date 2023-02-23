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日本節目認證「台灣旅遊大勝南韓」！網揭殘酷真相：別自喜

不少日本人喜歡來台灣旅遊逛夜市。（本刊資料照）

▲不少日本人喜歡來台灣旅遊逛夜市。

圖文／鏡週刊

主播徐展元在2013年經典賽落淚大喊「好想贏韓國！」讓許多台灣人印象深刻，一名網友在PTT發文分享，看到日本綜藝節目派藝人分別去台灣和韓國旅遊，最後來賓投票認定台灣旅遊大勝韓國，文章一出立刻引起鄉民熱議。

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一名網友22日在PTT八卦板以「日本節目認定，台灣贏韓國！」為題發文，表示剛看到日本綜藝節目，有兩組日本藝人分別去台灣和韓國，其中去台灣的人獲得一本「厚如日本六法全書的冊子」，裡面介紹許多小吃、餐廳、美容按摩或禮品店，兩位日本藝人像玩瘋了一樣，搭飛機離開前還說之後一定還要再來台灣。

至於到韓國的那一組，藝人照著節目安排的行程玩，在做完韓國高價美容後竟脫口而出，「比起來韓國拍節目，還是好想去台灣喔…」。最後主持人要來賓們投票，節目最後認定，現在出國旅遊，台灣大贏韓國。

文章曝光後引起鄉民熱議，不少人都認為韓國旅遊真的沒什麼，「韓國哪有什麼美食，狂輸台灣吧」、「韓國本來就難玩，韓劇迷在去的」、「韓國有去過就好！關於吃真心覺得台灣贏太多」、「韓國吃的很容易膩，都重鹹辣」、「沒追星的幾乎對韓國無感」、「韓國的確是很無聊的地方」；還有網友認為「以日本薪水來台灣玩，怎麼玩都不會太差」、「台日友好」。

不過也有不少鄉民說出殘酷真相，「日本仇韓而已」、「日本看韓國是從0分慢慢加吧」、「有些事要搞清楚一些脈絡，日本怎麼可能說韓國贏，韓國分數是從60往下扣，台灣是100往下扣」、「日本仇韓又不是一兩天的事了 鬼島還在自慰」、「這只代表在裁判不公平的前提下台灣贏而已」、「日韓相看兩討厭XD」。

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