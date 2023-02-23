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研究：喝可樂會讓「睪丸變大顆」　老鼠實驗結果太驚人

▲▼可樂示意圖。（圖／CFP）

▲可口可樂是暢銷全世界的碳酸飲料。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合外電報導

中國西北民族大學一項研究指出，飲用可樂會促進睪丸發育及睪固酮分泌。科學家試圖釐清碳酸飲料對男性性器及生育能力的影響，進行老鼠實驗後發現，喝可樂的個體睪丸更大顆，睪固酮濃度也更高。此論文被發表在期刊《內分泌學報》（Acta Endocrinol）

科學家在15天內觀察多組老鼠，一些只喝自來水，一些喝了摻水的可口可樂或百事可樂，一些喝了未稀釋、濃度100%的可口可樂或百事可樂，並且定期實施檢測，包括驗血及測量睪丸重量等。他們很快發現顯著變化，與只喝水、飲用稀釋可樂的同類相比，喝純可樂的老鼠睪丸重量更重，睪固酮濃度也更高。

▲▼百事可樂。（圖／路透）

▲百事可樂在印度及加拿大魁北克省銷量勝過可口可樂，是少數能超越對手的地區。（圖／路透）

研究團隊認為，關於「碳酸飲料對人類發育及繁殖功能的影響與機制」，這次實驗結果不僅提供科學基礎，也有助預防前列腺功能障礙及相關癌症。不過，這個結論並未指出碳酸飲料對於睪丸大小及睪固酮分泌的長期影響，也與過去的科學發現互相矛盾。

先前研究指出，含糖飲料及加工食品會降低男性生育能力。一份針對2500名男性的調查顯示，與完全不喝可樂的男性相比，每日飲用1公升可樂者精子數量少了30%。但也有科學家發現，適當攝取咖啡因能夠促進睪固酮分泌，促進精子產量及睪丸發育。

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