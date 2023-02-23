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剛降落停機坪　24歲空姐站艙門旁「突昏倒猝死」罕見死因曝光

▲▼阿爾巴尼亞航空（Air Albania）24歲空姐迪爾米希（Greta Dyrmishi）工作中在班機上昏倒猝死。（圖／翻攝自Facebook、推特）

▲阿爾巴尼亞航空女空服員猝死事件調查結果出爐。（圖／翻攝自Facebook／Air Albania）

記者張寧倢／編譯

阿爾巴尼亞航空（Air Albania）一名年僅24歲的空姐迪爾米希（Greta Dyrmishi）去年12月底在一架飛往倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）的班機上值勤，怎知飛機才剛落地，她竟在靠近艙門的位置突然昏倒猝死。如今調查結果出爐，證實她死於無法查明原因的心臟驟停。

▲▼阿爾巴尼亞航空（Air Albania）24歲空姐迪爾米希（Greta Dyrmishi）工作中在班機上昏倒猝死。（圖／翻攝自Facebook、推特）

▲24歲空姐在班機降落後突然昏倒猝死。（圖／翻攝自推特）

根據《每日郵報》報導，英國埃塞克斯郡（Essex）死因裁判法庭22日開庭，報告顯示24歲空服員迪爾米希2022年12月21日從阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）飛往英國時猝死。驗屍官布朗（Michelle Brown）表示，當時飛機降落在停機坪上，站在靠近艙門位置的迪爾米希暈倒10分鐘後失去脈搏，並開始進行CPR，醫護人員接手處理後仍回天乏術。

驗屍報告指出，迪爾米希死於一種稱為「心律失常性猝死症候群」（SADS）的難以預測的突發死亡。英國心臟基金會稱，這類情況又稱為成人猝死症候群，指的是某人突然意外地死於心臟驟停，但無法找到明確原因，英國每年約有500例，多數可能是由遺傳性心臟病引起，若未能及時發現與治療就會導致猝死。

阿爾巴尼亞航空公司在事發早期發布聲明稱，機組人員迪爾米希12月21日在菲往倫敦的班機上，準備服務乘客下機時心臟病發作，「即使當下立即提供所有醫療援助，我們仍然失去了她。」

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