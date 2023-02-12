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遺傳性心臟病帶走母兄　他聚餐一半倒下！鬼門關來回2次救活

▲遺傳心臟病帶走母兄　他聚餐一半倒下！鬼門關來回2次又救活。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲彭先生(左3)到中山分隊感謝蔡孟樵(左1)、杜健榮(左2)的即時救援。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名49歲彭先生患有嚴重遺傳性先天性心律不整等心臟疾病，媽媽、哥哥也因心臟病過世，原本計畫手術，卻因工作繁忙排不出時間，遲遲無法進行，一次家族聚餐間彭先生意外倒下，還好鄰桌客人透過119線上教學立即給予急救措施，119人員才能在接手後爭取最大存活空間。

日前彭先生與家人前往用餐，在用餐間突然失去意識倒下，家人急忙電話通報119，119勤務中心除派員救護外，也透過線上教學DA-CPR（Dispatcher assisted CPR，派遣員協助心肺復甦術）教導隔壁桌挺身救人的顧客進行急救。

▲遺傳心臟病帶走母兄　他聚餐一半倒下！鬼門關來回2次又救活。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲挽救性命的關鍵在於儘早啟動「生命之鏈」6大環節，每項環節時間越短，OHCA患者到院前的急救成功率就越高。

1119人員現場評估彭先生已失去呼吸、心跳，立即使用AED先電擊1次，這時彭先生短暫恢復脈搏、疼痛有反應，沒想到就在移動往擔架床時，再度失去脈搏，119人員立刻決定給予第2次電擊、電擊後施作CPR，趁著彭先生再度恢復生命徵象時，火速將他送往醫院。

彭先生親自前往中山分隊感謝2位救護員杜健榮、蔡孟樵的幫忙，他直呼運氣好，倒下時身邊剛好有人、有熱心民眾幫忙做CPR，搶在119人員抵達前爭取存活空間，以及119人員抵達後精準判讀，即時2次電擊、送醫後有台大醫院專業照護。

他說，自己當時在醫院住了2周，出院後還陸續完成2次心臟手術，現在生活跟正常人一樣。2位消防同仁也非常開心，其中蔡孟樵才剛畢業1年，第一次成功救回患者，看著神采奕奕的彭大哥，既興奮又激動。

消防局李世恭局長表示，挽救性命的關鍵在於儘早啟動「生命之鏈」6大環節，從「儘早呼叫119求救」、「儘早實施CPR」、「儘早AED電擊去顫」、「儘早施予高級心臟救命術」、「醫院端的心臟停止後照護」到「癒後復原」等，每項環節時間越短，可提升到院前OHCA患者的急救成功率，這也是消防局一直努力的目標。

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