台航班恢復75%！國際線2024年回穩　波音估「20年增4.1萬新飛機」

▲波音商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特（David Schulte）說明航空市場展望。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

疫情干擾趨緩，各國國境開放，台灣航空航班營運已恢復到疫情前75%，波音公司今(2/10)表示，亞洲國內線今年初可恢復到疫情前水準，國際線則預估要2024年中，因應中國邊境開放，整體趨勢向上樂觀，兩岸航班今年第三季可恢復至31%；未來20年全球預期會增加4萬1170架新飛機。

波音公司今發表東北亞2022年民航市場展望，波音商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特（David Schulte）表示，根據IATA(國際航空運輸協會)統計顯示，全球航空業已恢復到77%，最領先的是北美、拉丁美洲和中東市場，亞洲和大洋洲恢復到原本5成，預估還要10到12個月才能回到疫情前水準。

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其中亞太地區機隊已恢復92%，航班數也回到疫情前7成，載客量也回穩疫情前51%。蕭特（David Schulte）表示，桃園航班每日總數量已經回到疫情前75%水準，預測2023年桃機航班到亞洲境內會增加3到4倍、到北美會有2.4倍，到歐洲則將增加2.5倍，台灣市場2023年將持續成長，亞洲區域航空旅行為主要驅動力。

蕭特（David Schulte）也指出，中國解除管制開放國境，航運快速增加，但因簽證限制影響進出，導致中國航攽受限，預估兩岸航班將在今年第三季恢復到31%，亞洲國內線今年初可回到疫情前水穩，國際線則預估要2024年中，隨著中國邊境開放，整體趨勢向上樂觀，更預測東北亞航空旅客未來20年內每年將穩定成長1.7%。

▲波音商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特（David Schulte）說明航空市場展望。（圖／記者李姿慧攝）

疫情也為航空市場帶來變化，除航空公司重新檢視航線外，也有新創航空公司加入競爭，過往每年約有7到9家航空公司成立，2022年則有35家航空公司加入競爭，且部分航空公司僅有單走道客機機隊；廣體客機則以燃油性能考量，787和777為使用最廣泛客機。

針對未來2航空市場，蕭特（David Schulte）也指出，全球GDP預期將成長2.6%，載客量也將成長3.8%，載貨量將增加4.1%，機隊成長將增加2.8%；展望未來20年預期全球會增加4萬1170架新飛機，大多是單走道客機，近2成為廣體客機，新客機5分之1市場在中國、5分之1為北美、5分之1亞太、5分之1在歐洲。

蕭特（David Schulte）表示，2019年全球約有2萬5900架客機，有2萬架將汰舊換新，新機隊對航空業永續發展將有正面助益；其中東北亞預估在2041年前需要1345架飛機。

因應疫情趨緩，2022年也是波音公司在過去幾年接獲訂單最多的一年，各式機型進單約774架，787訂單為138架。