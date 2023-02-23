缺蛋爭議陳吉仲為何官位穩？　李貴敏點出原因

▲農委會主委陳吉仲。（資料照／記者楊惠琪攝）

記者皮心瑀／台北報導

國內蛋荒再起，讓鴻海集團創辦人郭台銘也開罵。面對民怨，農委會主委陳吉仲日前稱「對消費者感到不好意思」，承諾會盡全力調度，盡快讓供應量回穩，而國民黨立委李貴敏則轟，先前陳吉仲和行政院副院長鄭文燦才站在滿出來的賣場蛋架前，信心滿滿的說絕不缺蛋，「陳吉仲之所以官位這麼穩，八風吹不動，就是因為篤信網軍治國。」

李貴敏說，陳吉仲面對問題始終不思解決，而總想矇混過關或透過網軍帶風向，以誤導民眾認知。以蛋蛋危機為例，問題拖了一年多，也解決不了，竟然還想用滿滿的蛋架誤導民眾。但問題在於，人民到賣場、超商，蛋價騰貴或沒蛋可買，是大家親眼所見，許多賣場也都已祭出限購令，而速食業者暫停供應「蛋」系列早餐商品，賣場雞蛋區貨架常有全空的情形等，也是不爭的事實。相較於政府官員大內宣被抓包，人民終究相信自己親眼所見。

李貴敏砲轟，大官出巡，竟看不到蛋架空空如也，還想掩飾太平，這就是民進黨執政離人民越來越遠的真正原因。官員就算沒有專業也就算了，起碼要有良心讓人民知道真相，以便因應。什麼都黑箱，問題拖著不解決，到處找藉口，直到大內宣的牛皮吹破為止，就兩手一攤，不是推給大陸，就是推給國際；最後就是拿人民辛苦的納稅錢補貼，或強迫民間消費；再不然就是「沒辦法」，一副不然你要怎樣的態度。這種官員，不要也罷。

陳吉仲22日視察新北市五股區農會綠色照顧站辦理情形，接受媒體聯訪時指出，台灣雞蛋受到飼料成本上漲、禽流感疫情，以及俄烏戰爭的環境影響，蛋價也上漲，經過養雞協會蛋價機制委員會協議做出調漲決定，農委會尊重市場機制，但對於近日很多消費者跑超市一兩次才買得到雞蛋，覺得很不好意思，會跟所有農民、通路商加強調度，讓每個民眾都能買到應有的必需品。

另外，陳吉仲也表示，感謝郭董事長關心農業議題，這也凸顯糧食安全的重要性與農民的辛苦，因為國內雞蛋如果不能自給自足，靠進口成本會更高，郭董的關心，等同凸顯農業在糧食安全的重要性，辛苦的農民也要維持一定所得水準，這樣農業才可以永續。