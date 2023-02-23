　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

缺蛋爭議陳吉仲為何官位穩？　李貴敏點出原因

▲▲全國十大神農頒獎典禮 蘇貞昌、陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲。（資料照／記者楊惠琪攝）

記者皮心瑀／台北報導

國內蛋荒再起，讓鴻海集團創辦人郭台銘也開罵。面對民怨，農委會主委陳吉仲日前稱「對消費者感到不好意思」，承諾會盡全力調度，盡快讓供應量回穩，而國民黨立委李貴敏則轟，先前陳吉仲和行政院副院長鄭文燦才站在滿出來的賣場蛋架前，信心滿滿的說絕不缺蛋，「陳吉仲之所以官位這麼穩，八風吹不動，就是因為篤信網軍治國。」

李貴敏說，陳吉仲面對問題始終不思解決，而總想矇混過關或透過網軍帶風向，以誤導民眾認知。以蛋蛋危機為例，問題拖了一年多，也解決不了，竟然還想用滿滿的蛋架誤導民眾。但問題在於，人民到賣場、超商，蛋價騰貴或沒蛋可買，是大家親眼所見，許多賣場也都已祭出限購令，而速食業者暫停供應「蛋」系列早餐商品，賣場雞蛋區貨架常有全空的情形等，也是不爭的事實。相較於政府官員大內宣被抓包，人民終究相信自己親眼所見。

李貴敏砲轟，大官出巡，竟看不到蛋架空空如也，還想掩飾太平，這就是民進黨執政離人民越來越遠的真正原因。官員就算沒有專業也就算了，起碼要有良心讓人民知道真相，以便因應。什麼都黑箱，問題拖著不解決，到處找藉口，直到大內宣的牛皮吹破為止，就兩手一攤，不是推給大陸，就是推給國際；最後就是拿人民辛苦的納稅錢補貼，或強迫民間消費；再不然就是「沒辦法」，一副不然你要怎樣的態度。這種官員，不要也罷。

陳吉仲22日視察新北市五股區農會綠色照顧站辦理情形，接受媒體聯訪時指出，台灣雞蛋受到飼料成本上漲、禽流感疫情，以及俄烏戰爭的環境影響，蛋價也上漲，經過養雞協會蛋價機制委員會協議做出調漲決定，農委會尊重市場機制，但對於近日很多消費者跑超市一兩次才買得到雞蛋，覺得很不好意思，會跟所有農民、通路商加強調度，讓每個民眾都能買到應有的必需品。

另外，陳吉仲也表示，感謝郭董事長關心農業議題，這也凸顯糧食安全的重要性與農民的辛苦，因為國內雞蛋如果不能自給自足，靠進口成本會更高，郭董的關心，等同凸顯農業在糧食安全的重要性，辛苦的農民也要維持一定所得水準，這樣農業才可以永續。

ET快訊
市場直擊！全台爆蛋荒　蛋農：上架就秒殺
星宇股價慘跌！　他買在頂樓「1天就賠900萬」
亞洲大學旁工廠大火！惡臭濃煙包圍出租套房　學生緊急疏散
快訊／學測成績公布！　自然、數B滿級分人數腰斬
宋逸民涉逃漏稅「內政部4點回應了」　前教友怒揭難看吃相
快訊／蕭景田「現金放信封袋」替林杏兒買票！　火速偵結起訴
不敢相信！許光漢夢幻同框宋慧喬　合照網全炸：突破次元了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林明溱自稱6年赴陸84次　民進黨：建議退選當導遊「別耽誤南投」

余宛如正式投入立委選戰　挑戰萬美玲：桃園不需要只會綁樁的大議員！

6000現金要來了！行政院今通過3800億特別預算　陳建仁親自說明

蔡正元「拜登毀台論」來源曝光　他酸：騙騙牆內人的也想帶風向？

遭控「有心人士放大疑美論」　蔡正元嗆外交部：何不質疑嘉蘭尼克森

快訊／立法院新會期召委出爐！　「綠白合」藍痛失衛環、教育召委

侯友宜選2024口風會越來越鬆？　郭正亮分析：五月中後才會正式宣布

快訊／東引地區指揮部上兵執勤時輕生　陸軍配合檢警調查釐清案情

缺蛋爭議陳吉仲為何官位穩？　李貴敏點出原因

費鴻泰10字回應「哪裡比徐巧芯專業」　這群眾都支持他

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

林明溱自稱6年赴陸84次　民進黨：建議退選當導遊「別耽誤南投」

余宛如正式投入立委選戰　挑戰萬美玲：桃園不需要只會綁樁的大議員！

6000現金要來了！行政院今通過3800億特別預算　陳建仁親自說明

蔡正元「拜登毀台論」來源曝光　他酸：騙騙牆內人的也想帶風向？

遭控「有心人士放大疑美論」　蔡正元嗆外交部：何不質疑嘉蘭尼克森

快訊／立法院新會期召委出爐！　「綠白合」藍痛失衛環、教育召委

侯友宜選2024口風會越來越鬆？　郭正亮分析：五月中後才會正式宣布

快訊／東引地區指揮部上兵執勤時輕生　陸軍配合檢警調查釐清案情

缺蛋爭議陳吉仲為何官位穩？　李貴敏點出原因

費鴻泰10字回應「哪裡比徐巧芯專業」　這群眾都支持他

林明溱自稱6年赴陸84次　民進黨：建議退選當導遊「別耽誤南投」

台積電等10家半導體廠配息誠意出爐！陸行之一張表秒揭

全台大缺蛋！賣場曝「每日雞蛋賣光時間點」　每人限購2盒

連日熔斷沒效？清淨海再秀大怒神　跌近40%後漲逾40%

余宛如正式投入立委選戰　挑戰萬美玲：桃園不需要只會綁樁的大議員！

等5年！超夯「草莓優格冰淇淋」回歸　拌水果麥片+爆餡泡芙太欠吃

NCSoft與Amazon簽訂全球發行約　兩強聯手拚MMORPG新版圖

北市新舊屋鴻溝最大區　每坪價差上看50萬

連偷媽祖、土地公14面金牌！毒蟲再度到宮廟「開工」栽了

普丁恐被「傭兵首腦」推翻　俄軍沒瓦格納會打！傳他想逼宮上位

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

快訊／東引地區指揮部上兵執勤時輕生　陸軍配合檢警調查釐清案情

蔡正元稱白宮有「毀滅台灣計畫」　假消息來源曝光

何時普發6千？　陳建仁預告發放時程

幻象2000滑行中副油箱落　空軍證實

秦慧珠諷只顧初選！徐巧芯霸氣捐這數字

「哪裡比徐巧芯專業？」　費鴻泰10字回應

不是北農！鄭世維接漁產公司董事長

蔡英文傳訪美　官員揭「時機成熟就成行」

行政院今將通過3800億疫後特別預算案

他推3800億搶救少子化「一胎補百萬」　轟綠拉布條「邀功」：卑劣

郭台銘回黨引爆藍基層仇恨值？　連勝文開砲了

我OK你先吃？　王鴻薇提4種「缺蛋大內宣」：歡迎全民接龍

國民黨高層：將徵召侯友宜選總統

缺蛋爭議陳吉仲為何官位穩？　李貴敏點出原因

更多熱門

相關新聞

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

台灣缺蛋議題持續延燒，藝人炎亞綸日前留言反駁蛋荒，「每天吃得到蛋，是吃一個幻覺嗎？」掀起各界正反意見討論。宅神朱學恒昨日（22日）在臉書PO出3張照片打臉炎亞綸，表示新北市中和區莒光路上的老人家在寒風中排隊買雞蛋，店家還有限購時間；不少網友也跟著留言嘲諷，「以後會不會要用健保卡實名制？」

蛋農驚吐「產量正常」不知為何傳缺蛋　農委會這樣解釋

蛋農驚吐「產量正常」不知為何傳缺蛋　農委會這樣解釋

缺蛋背後有網軍？杜奕瑾曝208個帳號

缺蛋背後有網軍？杜奕瑾曝208個帳號

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

日本也鬧蛋荒！伴手禮「白色戀人」官網停售

日本也鬧蛋荒！伴手禮「白色戀人」官網停售

關鍵字：

雞蛋蛋荒農委會郭台銘

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

工程師辭職開早餐店！年收入翻倍讓他嗨了

更多

最夯影音

更多
桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面