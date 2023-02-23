　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蛋農驚吐「產量正常」不知為何傳缺蛋　農委會這樣解釋

▲南北消費與飲食習慣差異，導致缺蛋也出現南北差異。（圖／記者楊惠琪攝）

▲南北消費與飲食習慣差異，導致缺蛋也出現南北差異。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價從本月13 日調漲後，重回去年7月歷史新高，全台又陷入「蛋蛋危機」，不但消費者搶不到蛋，也帶動餐飲業的漲價潮，但網路熱議，缺蛋是南北兩樣情，只有北部在瘋搶。農委會畜牧處長張經緯表示，全台灣有兩千多個雞場，每個雞場飼養狀況不同，而北北基桃人口數就佔了全台灣的一半，雞蛋需求量本來就比中南部大。

連日有許多網友在網路討論，中南部很多地方還是買得到蛋，只有北部在瘋搶，也有網友直指是蛋農或雞蛋中盤商刻意囤積喊價，甚至有網友說，蛋農親戚坦言，雞蛋產量都正常，不知道為什麼會傳出缺蛋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，張經緯解釋，全台灣有兩千多個雞場，每個雞場的雞舍條件、管理方式、投入程度不同，遭遇禽流感、氣候影響的狀況也不一樣，有些雞場產蛋率可能還維持8成，但也有雞場因為禽流感全部撲殺，農委會看的是全國整體狀況，目前就是供應比較吃緊。

至於為何缺蛋是南北兩樣情，只有北部瘋搶？張經緯說，南北的消費和飲食習慣略有差異，南部很多雜糧行、雜貨店，民眾可以輕易買到散裝雞蛋，而北部民眾多選擇當超商量販店採買，而每家門市貨架有一定空間，也許平常供需不成問題，但現在可能消費者就會多拿個兩盒，導致貨架一下子就被掃空。農委會將持續與通路業者討論，增加進貨量、分時段上架的因應措施。

依據農委會最新的雞蛋產銷資訊顯示，本周產蛋雞數約3103萬隻，比上周減少再減33萬隻，雞蛋每日生產量11萬2千箱，也比上周再減1000箱。張經緯說，主要減量原因是雞農在年後進行生產調節、雞群更新或換羽，加上近來低溫與禽流感疫情影響，導致整體產蛋率下降。

ET快訊
賣場祭雞蛋限購令！　每人限買2盒
市場直擊！全台爆蛋荒　蛋農：上架就秒殺
星宇股價慘跌！　他買在頂樓「1天就賠900萬」
亞洲大學旁工廠大火！惡臭濃煙包圍出租套房　學生緊急疏散
快訊／學測成績公布！　自然、數B滿級分人數腰斬
宋逸民涉逃漏稅「內政部4點回應了」　前教友怒揭難看吃相
快訊／蕭景田「現金放信封袋」替林杏兒買票！　火速偵結起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

ChatGPT幫忙寫病歷！　護理師親試大驚：這樣就可生成？

老闆下令「載冰棒」！他和客戶聊10分鐘　秒被奪命call慘崩潰

日本節目認證「台灣旅遊大勝南韓」！網揭殘酷真相：別自喜

車子不是你開的！交通違規「歸責實際駕駛人」　即起開放線上登記

學測成績公布！自然、數B滿級分人數腰斬　大考中心曝原因

全台爆蛋荒！在地蛋農曝現況「減產約2成」：清晨上架就秒殺

千項旅遊行程！高鐵即起推「國旅聯票」優惠　加購車票限時75折起

大學選校還是選系？跨領域＋實作機會受青睞！大同大學培養「產業即戰力」

朱學恒3張照打臉炎亞綸「每天吃蛋」　5千人酸：實名制快出現了

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

ChatGPT幫忙寫病歷！　護理師親試大驚：這樣就可生成？

老闆下令「載冰棒」！他和客戶聊10分鐘　秒被奪命call慘崩潰

日本節目認證「台灣旅遊大勝南韓」！網揭殘酷真相：別自喜

車子不是你開的！交通違規「歸責實際駕駛人」　即起開放線上登記

學測成績公布！自然、數B滿級分人數腰斬　大考中心曝原因

全台爆蛋荒！在地蛋農曝現況「減產約2成」：清晨上架就秒殺

千項旅遊行程！高鐵即起推「國旅聯票」優惠　加購車票限時75折起

大學選校還是選系？跨領域＋實作機會受青睞！大同大學培養「產業即戰力」

朱學恒3張照打臉炎亞綸「每天吃蛋」　5千人酸：實名制快出現了

林明溱自稱6年赴陸84次　民進黨：建議退選當導遊「別耽誤南投」

台積電等10家半導體廠配息誠意出爐！陸行之一張表秒揭

全台大缺蛋！賣場曝「每日雞蛋賣光時間點」　每人限購2盒

連日熔斷沒效？清淨海再秀大怒神　跌近40%後漲逾40%

余宛如正式投入立委選戰　挑戰萬美玲：桃園不需要只會綁樁的大議員！

等5年！超夯「草莓優格冰淇淋」回歸　拌水果麥片+爆餡泡芙太欠吃

NCSoft與Amazon簽訂全球發行約　兩強聯手拚MMORPG新版圖

北市新舊屋鴻溝最大區　每坪價差上看50萬

連偷媽祖、土地公14面金牌！毒蟲再度到宮廟「開工」栽了

普丁恐被「傭兵首腦」推翻　俄軍沒瓦格納會打！傳他想逼宮上位

鸚鵡嗨唱「我是1隻小小鳥」　走音+飆高音失敗！媽笑翻

生活熱門新聞

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

快訊／05：18規模4.5地震！　最大震度3級

快訊／上班上課注意！　大雨來了

火車站拍賣遺失物！他1.3萬標走Switch

3縣市大雨！明再變天　連假濕冷剩8℃

新竹球場又見大秘寶　沒下雨還積水

「大雨」明襲　連假最冷時間曝

新娘爸致詞影片瘋傳　網友笑翻：無法超越

女大生下載交友軟體　竟配對到自己爸爸

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

蘋果突上架新產品！　有3款新色

更多熱門

相關新聞

美國也缺蛋！　邊境違法攜帶增400％

美國也缺蛋！　邊境違法攜帶增400％

美國邊境官員指出，過去一年試圖從墨西哥邊境私自攜帶「雞蛋」進入美國的人數暴增近400％，主因是美國國內雞蛋價格居高不下，平均一打雞蛋漲至4.25美元（約台幣131元），而墨西哥平均只要2.71美元（約台幣83元）。

缺蛋爭議陳吉仲為何官位穩？　李貴敏點出原因

缺蛋爭議陳吉仲為何官位穩？　李貴敏點出原因

缺蛋背後有網軍？杜奕瑾曝208個帳號

缺蛋背後有網軍？杜奕瑾曝208個帳號

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

我OK你先吃？　王鴻薇提4種「缺蛋大內宣」：歡迎全民接龍

我OK你先吃？　王鴻薇提4種「缺蛋大內宣」：歡迎全民接龍

關鍵字：

蛋價缺蛋農委會漲價畜牧處

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

工程師辭職開早餐店！年收入翻倍讓他嗨了

更多

最夯影音

更多
桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面