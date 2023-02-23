蛋農驚吐「產量正常」不知為何傳缺蛋　農委會這樣解釋

▲南北消費與飲食習慣差異，導致缺蛋也出現南北差異。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價從本月13 日調漲後，重回去年7月歷史新高，全台又陷入「蛋蛋危機」，不但消費者搶不到蛋，也帶動餐飲業的漲價潮，但網路熱議，缺蛋是南北兩樣情，只有北部在瘋搶。農委會畜牧處長張經緯表示，全台灣有兩千多個雞場，每個雞場飼養狀況不同，而北北基桃人口數就佔了全台灣的一半，雞蛋需求量本來就比中南部大。

連日有許多網友在網路討論，中南部很多地方還是買得到蛋，只有北部在瘋搶，也有網友直指是蛋農或雞蛋中盤商刻意囤積喊價，甚至有網友說，蛋農親戚坦言，雞蛋產量都正常，不知道為什麼會傳出缺蛋。

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對此，張經緯解釋，全台灣有兩千多個雞場，每個雞場的雞舍條件、管理方式、投入程度不同，遭遇禽流感、氣候影響的狀況也不一樣，有些雞場產蛋率可能還維持8成，但也有雞場因為禽流感全部撲殺，農委會看的是全國整體狀況，目前就是供應比較吃緊。

至於為何缺蛋是南北兩樣情，只有北部瘋搶？張經緯說，南北的消費和飲食習慣略有差異，南部很多雜糧行、雜貨店，民眾可以輕易買到散裝雞蛋，而北部民眾多選擇當超商量販店採買，而每家門市貨架有一定空間，也許平常供需不成問題，但現在可能消費者就會多拿個兩盒，導致貨架一下子就被掃空。農委會將持續與通路業者討論，增加進貨量、分時段上架的因應措施。

依據農委會最新的雞蛋產銷資訊顯示，本周產蛋雞數約3103萬隻，比上周減少再減33萬隻，雞蛋每日生產量11萬2千箱，也比上周再減1000箱。張經緯說，主要減量原因是雞農在年後進行生產調節、雞群更新或換羽，加上近來低溫與禽流感疫情影響，導致整體產蛋率下降。