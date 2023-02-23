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朱學恒3張照打臉炎亞綸「每天吃蛋」　5千人酸：實名制快出現了

記者黃翊婷／綜合報導

台灣缺蛋議題持續延燒，藝人炎亞綸日前留言反駁蛋荒，「每天吃得到蛋，是吃一個幻覺嗎？」掀起各界正反意見討論。宅神朱學恒昨日（22日）在臉書PO出3張照片打臉炎亞綸，表示新北市中和區莒光路上的老人家在寒風中排隊買雞蛋，店家還有限購時間；不少網友也跟著留言嘲諷，「以後會不會要用健保卡實名制？」

▲▼《嗨！營業中》殺青記者會,炎亞綸。（圖／記者李毓康攝）

▲炎亞綸認為網路上有人拍照說缺蛋，根本就是故意的。（資料照／記者李毓康攝）

受到氣溫、禽流感等因素影響，國內蛋價上漲，部分地區民眾抱怨買不到雞蛋，但也有人覺得根本沒有缺蛋。鴻海創辦人郭台銘21日在臉書發文，稱全台蛋荒還看不到盡頭，民進黨卻無有效的調控作為，只做大內宣希望取得社會諒解；炎亞綸則留言反駁，「每天吃得到蛋，是吃一個幻覺嗎？」

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朱學恒打臉炎亞綸「每天都能吃蛋」。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲朱學恒貼出商家的告示。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所，下同。）

朱學恒22日在臉書分享3張照片，表示「冷風呼呼吹過，中和莒光路上的老人家縮著身子為了家裡人的營養，排隊買著炎亞綸不缺的雞蛋」。而在附上的照片中，只見商家在店內掛上告示牌，上面寫著「雞蛋購買時間星期一、二、三、四、六早上10點，星期五下午3點，數量有限，售完為止」，店外則有超過20人在排隊。

文章公開之後，吸引超過5000人按讚，不少網友也跟著留言抱怨，「為什麼大家都說買得到？我今天跑了3家全聯、菜市場雜貨店、蛋店都買不到」、「曾幾何時買雞蛋還限購」、「以後要雞蛋實名制才能買嗎」、「蛋蛋實名制快出現了」、「該推出拿健保卡買雞蛋實名制，而且要先網路預約才行」；就連律師簡榮宗也留言說道，「以後會不會要用健保卡實名制？」

朱學恒打臉炎亞綸「每天都能吃蛋」。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▼▲店外還有許多民眾排隊等著買雞蛋。

朱學恒打臉炎亞綸「每天都能吃蛋」。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

還有部分網友酸諷，「台灣不缺蛋，只是缺少了一般民眾買得起的國民雞蛋，台灣不缺房，只是缺少了一般民眾買得起的國民住宅」。另一人則感嘆道，這個畫面讓他想起先前排隊買口罩的狀況，藥局前面一堆人，他還以為是在抓寶可夢，沒想到現在連買雞蛋也要這樣，叫老人家在寒風細雨中去搶排雞蛋。

而針對「是否缺蛋」議題，農委會主委陳吉仲21日透過臉書發文致歉，「我要先對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意」，從去年冬天開始，禽流感侵襲全世界，台灣有74個案例場所，進而撲殺了103萬隻家禽，為了不讓國內種雞場斷援，去年底進口6萬隻種雞，現在每星期有近49萬隻雛雞提供給蛋中雞場，讓後續蛋母雞供應充足。

▼網友留言調侃，以後可能會有雞蛋實名制。

朱學恒打臉炎亞綸「每天都能吃蛋」。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

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