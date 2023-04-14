費鴻泰PO影片「朋友還是老的好」　徐巧芯：戰將新的也不錯

▲徐巧芯與多位國民黨籍台北市議員一起站路口，手拿「支持年輕世代進國會」紅布條 。（圖／徐巧芯提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰。費鴻泰昨天在臉書PO出支持者創作的宣傳影片，開頭提到「朋友還是老的好」。對此，徐巧芯今（13）日受訪時表示，「朋友當然是老的好，但戰將新的也不錯」，但國民黨面臨改變，需要更多年輕人加入，讓世代傳承。

徐巧芯今日與多位國民黨籍台北市議員一起站路口，手拿「支持年輕世代進國會」紅布條。徐巧芯說，距離做民調剩沒幾天，謝謝議員好友陪她站路口，給她鼓勵，讓她知道這條路上，她不孤單，勇往直前，一定可以突圍，贏得勝利。

對於昨日費鴻泰po出支持者創作的宣傳影片，開頭提到「曾經滄海桑田，朋友還是老的好」。徐巧芯表示，朋友當然是老的好，戰將新的也不錯，但國民黨面臨改變，需要更多年輕人加入，讓世代傳承，政治現實、選舉也是，希望可以帶來新力量、新思維，協助2024總統候選人重返執政，取得國會多數。

另，對於內湖、南港區黨內初選，徐巧芯直接表態「我是唯一支持游淑慧」，她認為重點不但要看民調、還得看戰力，面對現任對手高嘉瑜的戰法，如果只以傳統方式應戰，即便一開始民調領先，打到最後也未必能勝出，必須具備年輕、靈活的戰術運用，而且要有足夠追蹤民進黨的能力，她認為游淑慧完全具備這樣的條件。

