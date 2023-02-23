大陸海協會、上海市台辦聯手助台商排憂解難

記者趙禕/上海報導

大陸海峽兩岸交流協會副會長李文輝、上海市政府台灣事務辦公室副主任陽禮華等人22日到上海市台協在滬台灣校友會聯誼會調研，聽取多位台商的介紹和建言，也對他們從業遇到的問題和困難提出因應之道的建議，並承諾將台商們提出的問題向相關單位反映，協助解決他們的難題。

▲▼海協會副會長李文輝、上海市台辦副主任陽禮華等人到上海市台協在滬台灣校友會聯誼會調研。（圖／記者趙禕攝）

上海市台灣同胞投資企業協會在滬台灣校友會聯誼會，是由來自台灣各個大學的在滬校友所組成，22日出席調研會的台商有來自台灣輔仁大學、高雄醫學大學、交通大學、實踐大學、台灣大學、台灣科技大學、文化大學、陽明大學等多所大學的在滬校友，他們多半是目前在大陸生物醫藥和半導體產業領域創業或工作的業界菁英。

與會台商除了介紹產業現況和在大陸創業就業的經驗之外，還提出許多在上海經營企業碰到的員工聘用問題、人才短缺問題、政策申辦問題、供應鏈問題、台胞申請政府獎項問題、政府檢查問題、台灣居民居住證適用問題、外資准入負面清單問題、兩岸企業文化差異問題、台灣青年來滬就業創業政策信息不夠普及的問題、部份政府職能部門對政策了解不透徹產生的行政效能問題、部份台灣新創企業在大陸融資不易的問題、台籍青年入住公租房的問題、台籍員工在大陸加入社保的問題等等。

▲▼與會台商向李文輝副會長、陽禮華副主任等人反映經營企業遇到的問題和建議。（圖／記者趙禕攝）

對於台商們提出的問題，李文輝副會長表示，大陸從中央到地方本著兩一家親的理念，非常關心台商、台胞、台企在大陸的發展；他建議到大陸投資、生活的台商、台胞多關注中央、國台辦和上海市委市政府的政策，研究了解清楚之後就知道如何去處理問題，也會更有信心；大陸本著尊重、關愛和造福台灣同胞的理念做工作，跟台灣朋友之間的任何問題都可以解決。

▲海協會副會長李文輝。（圖／記者趙禕攝）

李文輝指出，上海做為全中國大陸第一個頒布法規保護台灣同胞投資權益的省市，政策上還會繼續突破，大家要有信心；包括上海市台辦、市台協底下有很多平台，要利用好這些平台，同時也造就一些平台，為台商、台胞和台企解決問題。李文輝表示，他也會透過海協會向中央主管機關反映台商們提出的各項問題和建議。

上海市台辦副主任陽禮華感謝與會台商為上海經濟科技進步發展作出的貢獻，也感謝與會台商提出的意見和建議；他鼓勵台商多交流、多溝通，把真實的聲音和信息反映出來，市台辦和各區台辦會本著服務台胞的精神努力去協調、解決台商和台胞們遇到的問題，也可以向相關部門反映需要調整的政策。陽禮華表示，市台辦建了一個與台胞交流、傳遞各項政策信息的「融空間」和「滬台通」小程序，歡迎台商和台胞們充份利用。

▲上海市台辦副主任陽禮華。（圖／記者趙禕攝）

大陸全國台企聯會長李政宏、上海市台協會長張簡珍也出席了這場調研會，他們向與會台商表示，全國台企聯和上海市台協都會全力為在大陸和在上海的台商、台企及台胞當好與政府相關單位溝通的橋樑，努力為台商、台企及台胞做好服務工作，他們鼓勵與會台商多參與協會的活動，利用好協會的平台。

▲全國台企聯會長李政宏。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台協會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

李文輝副會長、陽禮華副主任、李政宏會長、上海市台協在滬台灣校友會聯誼會會長林玉珍和與會台商們，今天也參訪了在醫藥科技領域擁有先進技術的上海濤影醫療科技有限公司，該公司的「骨與關節功能評估診斷工具與醫療方案」榮獲多項大獎，並且和大陸許多家大學和大型醫院合作，承擔大陸科技部國家重點研發計劃「三維動態全身骨與關節數字成像及人工智能臨床專家系統」。

▲▼上海濤影醫療科技有限公司總經理蔡宗遠向來訪嘉賓介紹公司的情況和先進技術設備。（圖／記者趙禕攝）