　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

梅花豬「有病變腫瘤」最好少吃？　農委會澄清：屠檢嚴格可安心食用

▲農委會大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲網傳梅花豬多病變腫瘤應少吃，農委會發布新聞稿澄清。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

針對有網友指出，豬的梅花肉是許多老饕喜愛吃的部位，但也是打針的首選，有些梅花肉會出現病變腫瘤，最好少吃。農委會今（22日）發布新聞稿澄清，國產毛豬在屠宰過程，均經過屠檢獸醫師逐頭檢查，如有發現不合格肉品，均判定廢棄不會流入市場，衛生安全無虞，消費者可安心食用。

農委會表示，日前有民眾在臉書社群中提問「買了梅花豬肉回家後，發現肉裡有異狀」之貼文，引起廣泛討論。農委會說明，豬肉梅花肉多半位於豬隻肩頸部位，肉質軟嫩，油花分布均勻，深受消費者喜愛，惟因豬隻跟人一樣，在生長過程也會予以完整的防疫措施，如在頸肩部注射疫苗，少數豬隻的梅花肉會出現肉瘤等現象，一般肉販會將這些部位切除，只要清除乾淨，不會影響肉質的衛生安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣冷凍肉品工業同業公會也指出，豬隻疫苗注射已行之多年，且為正常的防疫措施，不影響肉品品質及衛生安全，因肩頸部位屬較常注射疫苗的位置，偶有發現因注射造成腫脹，屬正常現象，肉商在販售時，也會仔細清除，不會影響肉品安全，消費者可安心購買。

農委會強調，配合產地清楚標示及落實市面抽查與邊境管理，迄今均未檢出異常或不合格的豬肉產品，消費大眾的權益均獲得確保。農委會也持續與衛福部、教育部緊密配合，全面盤點國產豬肉上下游溯源並規劃妥適管控措施，讓全國消費者及學童午餐均可享用衛生安全的國產豬肉，確保國人吃得安心又健康。

ET快訊
女大生烤吐司「燒掉整間廚房」　焦黑慘況曝光
抓到了！美國「毀滅台灣計畫」消息來源曝光
T1大亂鬥紅到國外！美媒轉發影片「逾60萬人觀看」　網：比N
北市免費「賞櫻新秘境」！　搭公車就到
日本也鬧蛋荒！「白色戀人」官網停售
星宇丟航空股王！遭處置慘摔逾20%　自救會人數破2千
連假前夕變天！強冷氣團襲台　「急凍8度」時間出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

民怨「9026客運等1小時」！監理所駁10分鐘內可搭　「促開加班車」

梅花豬「有病變腫瘤」最好少吃？　農委會澄清：屠檢嚴格可安心食用

倒垃圾見人妻恐怖瘀青！鄰居急報警救命　真相讓眾人笑了

辛苦賺錢養女友！外送哥送5萬名牌包被嫌爆　她秒搭上「帥氣鮮肉」

基隆3／1起亂丟垃圾罰2400元　謝國樑：研議提高檢舉獎金

幫女友換新機！他偷開LINE「見1句話」驚不對勁：我該注意什麼

連假前夕變天！強冷氣團襲台　最冷「急凍8度」時間出爐

他跑居酒屋　驚覺日本上班族「這1點」超猛！一票台人也投降

「昇豐128號」漁船失聯4天　漁業署：持續搜尋不放棄希望

快訊 ∕ 中橫便道鋼橋趕工　2／23、24只開放上午07:00通行

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

趁男友睡著幫畫「假眼」　他起床被讚深邃爽翻XD

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

佐藤健嗑「台灣雞排」一吃就愛上！　求籤被神明兇...急喊：狗咩拿賽XD

民怨「9026客運等1小時」！監理所駁10分鐘內可搭　「促開加班車」

梅花豬「有病變腫瘤」最好少吃？　農委會澄清：屠檢嚴格可安心食用

倒垃圾見人妻恐怖瘀青！鄰居急報警救命　真相讓眾人笑了

辛苦賺錢養女友！外送哥送5萬名牌包被嫌爆　她秒搭上「帥氣鮮肉」

基隆3／1起亂丟垃圾罰2400元　謝國樑：研議提高檢舉獎金

幫女友換新機！他偷開LINE「見1句話」驚不對勁：我該注意什麼

連假前夕變天！強冷氣團襲台　最冷「急凍8度」時間出爐

他跑居酒屋　驚覺日本上班族「這1點」超猛！一票台人也投降

「昇豐128號」漁船失聯4天　漁業署：持續搜尋不放棄希望

快訊 ∕ 中橫便道鋼橋趕工　2／23、24只開放上午07:00通行

白宮「毀台計畫」失言瘋傳　AIT回應了

樓上狂滴「褐色汁液」沾在他洗好衣服上　男抬頭驚見整排豬肉

中櫃去年EPS1.05元、全數用來發股利　今年市況變差獲利恐縮水

爆蛋荒還有「4類食物」可代替！　營養師激推：半盒豆腐就補滿

暴力男毆妻虐子！「未善盡保護」遭監院糾正　彰化縣府有話說

內蒙古煤礦坍塌50多人受困！習近平要求千方百計搜救失聯者

「去年投到沒信心」　吳俊偉姿勢微調：配球要動腦

俄議會全票通過暫停美俄「限核條約」　背書普丁國情咨文演說

倫敦時裝周／Simone Rocha鮮血幻化紅色蝴蝶結　《魔戒》甘道夫開場太精彩

逆孫浴室連砍阿嬤17刀！冷眼看她倒臥「血紅洗澡水」慘死

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

她試吃聯名飯糰失望了　釣出Joeman親回

蘋果突上架新產品！　有3款新色

LINE公告「這功能」將結束

郭台銘批民進黨搞不定蛋荒　炎亞綸1段話反擊

新娘爸致詞影片瘋傳　網友笑翻：無法超越

鐵飯碗末班車！台鐵6月特考招687人　末代公務員「起薪39K~49K」

星宇一堆人愛搭「潮在哪？」　鄉民揭3關鍵

火車站拍賣香奈兒包！遺失物清單掀暴動

拍照說缺蛋！炎亞綸「1比喻」反擊

珍藏14箱漫畫「被婆家全丟了」　人妻崩潰

更多熱門

相關新聞

批陳吉仲保證不缺蛋一再跳票　國民黨團：孩童何時能吃到一顆全蛋

批陳吉仲保證不缺蛋一再跳票　國民黨團：孩童何時能吃到一顆全蛋

全台再現「蛋荒」，國民黨立法院黨團今（22日）上午舉行記者會，批農委會主委陳吉仲從去年一再保證不缺蛋，卻一再跳票，對國內缺蛋的問題，完全拿不出辦法。國民黨團要問，號稱溫暖堅韌的陳內閣，何時可以解決缺蛋問題？何時才能讓孩童營養午餐吃得到一顆全蛋？

解蛋荒！農委會加速禽舍改建　杜文珍：補助計畫近期公布

解蛋荒！農委會加速禽舍改建　杜文珍：補助計畫近期公布

全台鬧蛋荒！國台辦奉勸民進黨

全台鬧蛋荒！國台辦奉勸民進黨

陳吉仲四大措施　解決不了蛋荒

陳吉仲四大措施　解決不了蛋荒

郭台銘批蛋荒看不到盡頭　農委會：感謝郭董關心台灣雞蛋產業

郭台銘批蛋荒看不到盡頭　農委會：感謝郭董關心台灣雞蛋產業

關鍵字：

農委會梅花豬打針病變腫瘤

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

曹佑寧霸氣認愛王淨！

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

即／聯結車翻覆！台2線淪「海景第一排停車場」

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

工程師爬山重摔不治　驚人學霸背景曝

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面