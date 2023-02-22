梅花豬「有病變腫瘤」最好少吃？　農委會澄清：屠檢嚴格可安心食用

▲網傳梅花豬多病變腫瘤應少吃，農委會發布新聞稿澄清。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

針對有網友指出，豬的梅花肉是許多老饕喜愛吃的部位，但也是打針的首選，有些梅花肉會出現病變腫瘤，最好少吃。農委會今（22日）發布新聞稿澄清，國產毛豬在屠宰過程，均經過屠檢獸醫師逐頭檢查，如有發現不合格肉品，均判定廢棄不會流入市場，衛生安全無虞，消費者可安心食用。

農委會表示，日前有民眾在臉書社群中提問「買了梅花豬肉回家後，發現肉裡有異狀」之貼文，引起廣泛討論。農委會說明，豬肉梅花肉多半位於豬隻肩頸部位，肉質軟嫩，油花分布均勻，深受消費者喜愛，惟因豬隻跟人一樣，在生長過程也會予以完整的防疫措施，如在頸肩部注射疫苗，少數豬隻的梅花肉會出現肉瘤等現象，一般肉販會將這些部位切除，只要清除乾淨，不會影響肉質的衛生安全。

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台灣冷凍肉品工業同業公會也指出，豬隻疫苗注射已行之多年，且為正常的防疫措施，不影響肉品品質及衛生安全，因肩頸部位屬較常注射疫苗的位置，偶有發現因注射造成腫脹，屬正常現象，肉商在販售時，也會仔細清除，不會影響肉品安全，消費者可安心購買。

農委會強調，配合產地清楚標示及落實市面抽查與邊境管理，迄今均未檢出異常或不合格的豬肉產品，消費大眾的權益均獲得確保。農委會也持續與衛福部、教育部緊密配合，全面盤點國產豬肉上下游溯源並規劃妥適管控措施，讓全國消費者及學童午餐均可享用衛生安全的國產豬肉，確保國人吃得安心又健康。