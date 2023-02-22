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中壢2機車對撞　女騎士竟躲草叢！酒測簽名被揪出是通緝犯

▲桃園市中壢警分局前天處理中山東路一起機車對撞車禍，員警到場處理時，發現僅有一名車主，現場只有2輛倒臥機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局前天處理中山東路一起機車對撞車禍，員警到場處理時，發現僅有一名車主。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警方前天處理中山東路一起機車對撞車禍意外，員警到場時僅發現1名車主，另一名當事人則不見蹤跡，員警在現場搜尋，結果在50公尺外草叢發現曾姓女子，曾女原本謊報身分企圖躲避查緝，員警要她填寫酒測單時卻意外寫出本名與身分證字號，員警質疑與剛剛通報名字不同，仔細調閱資料才發現曾女因詐欺、毒品與洗錢防制法等3案遭新北地檢署與地院通緝，曾女坦承被通緝2年多，警方偵訊後解送新北地檢署與地院歸案。

中壢警分局仁愛派出所副所長蔡易廷指出，前天下午接獲報案指稱，位於中壢區中山東路三段發生機車對撞車禍，警員陳永玄、曾若庭與中壢交通中隊警員曾冠榮前處理，員警到場卻發現2輛機車倒臥現場，卻只有一名當事人，另一人則不見蹤跡，員警在現場搜查，發現48歲的曾姓女子躲到50公尺外草叢中。

▲桃園市中壢警分局前天處理中山東路一起機車對撞車禍，其中曾女企圖逃避查緝仍被員警查獲，一度謊報身分卻在酒測單上簽出真名與身分證字號。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲曾女企圖逃避查緝，一度謊報身分，卻在酒測單上簽出真名與身分證字號。

員警詢問曾女姓名，曾女卻謊報身分，隨後進行酒測，曾女在酒測單上填寫原來名字與身分證字號，員警查出曾女在酒測聯單簽下的名字、身分證字號與剛剛通報不一樣，進而查出曾女2年前因毒品、詐欺與洗錢防制條例遭新北地檢署與新北地院通緝。

曾女坦承，知道自己因案被通緝，幾乎都足不出戶，案發時出門是要看醫生途中發生車禍，因擔心被警察盤查會透露身分才趁機逃跑，未料還是被員警逮到；中壢警方偵訊後將曾女押解至新北地檢署與地院歸案。

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